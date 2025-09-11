( צילום: עומר מירון/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ )

ראש הממשלה בנימין נתניהו השתתף הערב (חמישי) בטקס חתימת הסכם גג במעלה אדומים. נתניהו איחר לאירוע בזמן ניכר, ובשלב מסוים אמר כי ממהר לחזור לטפל בדברים שעליהם "אינו יכול לפרט". במהלך דבריו נשמעה מהקהל קריאה "ריבונות". נתניהו הגיב: "מה אמרת?" כשהלה חזר על דבריו, אמר נתניהו: "שמעתי".

במהלך דבריו אמר נתניהו: "״אני רוצה לספר לכם, כשבאתי הנה בפעם הראשונה, בגיל 18, כי לפני זה, זה היה שטח כבוש על ידי אחרים. זה ב-1967, ולמדתי לנווט ביחידה ששירתת בה. המקום הטוב ביותר ללמוד לנווט - זה פה, כי הגבעות היו עירומות לגמרי, ויכולת לראות את הטופוגרפיה, את ההרים, את הוואדיות. ומאוד מאוד התרגשתי להיות פה כי דרכתי באמת בנוף קדומים, הנוף שלנו. היה נפלא לראות איך זה נבנה. "אני זוכר את מוזיאון הקסטל. אני זוכר כל שלב ושלב. אני חשבתי שיש פה ביטוי גם לנבואות תנ"כית. אומרים בתנ"ך: "ירושלים, הרים סביב לה". זו פשוט טעות כתיב. ירושלים - ערים סביבי לה! ואנחנו התחלנו לבנות עיר ועוד עיר, ומעלה אדומים הייתה והנה עיר שהיא חלק מארצנו, ויהיו עוד הרבה "מעלה אדומים" בארצנו". ראש הממשלה הוסיף: "מה שאנחנו עושים כאן - זה בעצם לממש חזון - בני, אתה זוכר, יצאנו החוצה, אני מאוד אוהב ללכת בגבעות האלה. יצאנו על אחת הגבעות ואמרתי: "פה שכונה, שם שכונה". אמרת: "תאשר". אמרתי: "אני מאשר", אבל בין לאשר לבין לבצע במדינת ישראל - וואו! - זה יכול לקחת הרבה מאוד זמן. לכן היום קורה משהו גדול מאוד פה. כי הדבר הזה עומד לממש הכפלה של העיר מעלה אדומים. יהיו פה 70 אלף איש בתוך חמש שנים. זה יהיה שינוי אדיר.

"אנחנו יודעים שיש כאן עוד שינוי, או יותר נכון עוד מימוש הבטחה, לא תנ"כית, אבל נוכחית. אנחנו אמרנו לא תקום מדינה פלסטינית - ואכן לא תקום מדינה פלסטינית! המקום הזה הוא שלנו. אנחנו נדאג גם למורשתנו, גם לארצנו וגם לביטחוננו".

לדבריו, "אנחנו נמצאים עכשיו כמעט אחרי שנתיים של מלחמה שנכפתה עלינו ביום הנורא של אותו טבח. של החטיפות, של חטופינו, שאת רובם החזרנו, אבל נשארו אחרים. אנחנו נחזיר את כולם - החללים והחיים גם יחד.

"אבל הבנו, ואני אמרתי את זה ביום השני של המלחמה - אנחנו נשנה את פני המזרח התיכון. משום שהיה ברור לי שאנחנו לא נלחמים רק במרצחים של החמאס, אנחנו נלחמים באיראן ובציר האיראני, שבעצם בא לחנוק אותנו ולהשמיד אותנו. ועשינו את זה צעד אחר צעד, צעד אחר צעד. כשאני אומר "עשינו" - עשינו את זה יחד. לא רק חבריי לממשלה, זה הגיבורים - החיילים שלנו שנלחמים, והגיבורים שנפלו, ועם ישראל שעמד איתן כל הזמן, כשהיכנו את איראן והרחקנו מעלינו איום קיומי. לא על מאות, ולא על אלפים, אלא על מיליוני אזרחי ישראל ועל כל עתידנו, על חלום הדורות, שקדמו לנו, למימוש החלום של אלה שיבואו אחרינו".

עוד אמר נתניהו: "הסרנו את האיומים האלה בזכות העמידה האיתנה של אזרחי ישראל, שלכם כאן במעלה אדומים. אנחנו נשלים את המלאכה. מה שהתחיל בעזה - יסתיים בעזה. אנחנו נכריע את החמאס.

"במקביל, אנחנו מטפלים בחלקים אחרים של הציר, שעוד יש לטפל בהם, כמו החות'ים. אבל אנחנו באמת פועלים בגבורה, בנחישות. ואולי הדבר החשוב בקרב הזה - זה הנחישות, שנובעת מההכרה שאנחנו נלחמים, לא רק על ארצנו, לא רק על בנינו ועל נכדינו. אנחנו נלחמים להבטיח - בשתי מילים - את נצח ישראל. נצח ישראל מוכרע בימים בכל חלקי ארץ ישראל, וגם במקום הזה, במעלה אדומים המתרחבת. ברכות. חג שמח למעלה אדומים. חג שמח ותודות לכם״.