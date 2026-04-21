"מאמץ בלתי פוסק לבוא חשבון עם המעורבים בטבח": דברי נתניהו בהר הרצל

ראש הממשלה נתניהו דיבר בטקס יום הזיכרון על התוכנית איראנית להשמדת ישראל | בנוסף התייחס לנפילת אחיו יוני ולמלחמה בשבע חזיתות (בארץ)

"אין יום שאני לא חושב עליך יוני. אתה חסר לי מאד", ספד לאחיו הבכור יוני. ראש הממשלה סיפר על הרגע בו התבשר על נפילתו של יוני, במבצע אנטבה לפני 50 שנה. "עולמי חרב עליי. הרגע שבו בישרתי להוריי את הבשורה המרה היה הרגע הקשה בחיי", שיתף .

בהתייחסו למלחמה עם איראן אמר כי "בכל דור ודור קמים עלינו לכלותינו – גם בדור הזה. המשטר באיראן תכנן שואה נוספת, אבל ריסקנו את מכונת ההשמדה הזאת".

רה"מ חשף כי ישראל, יחד עם ארצות הברית, סיכלה תוכנית איראנית להשמדתה. לדבריו, "אם לא היינו פועלים בנחישות ובתעוזה, שמות אתרי המוות נתנז, פורדו ואיספהאן, היו עלולים להצטרף לאושוויץ ומיידנק".

נתניהו התייחס לאתגרי הביטחון הנוכחיים ואמר כי "מתהום ה-7 באוקטובר פרצנו למרחב, כשהמהות – להשיב מלחמה-שערה למבקשי נפשנו – מנחה אותנו בשבע חזיתות". עוד הצהיר: "אנו משקיעים מאמץ בלתי פוסק לבוא חשבון עם כל מי שהיה מעורב בטבח".

בהמשך שיבח את גבורת הדור הצעיר שהתגלה במלוא תפארתו, וציין את האחדות בין כל חלקי העם, יהודים, דרוזים, נוצרים, מוסלמים, בדואים וצ'רקסים, הנלחמים כתף אל כתף.

בסיום דבריו, הביע נתניהו הצדעה לפצועי המלחמה בגוף ובנפש, והזכיר את ארי שפיץ, שאיבד בקרב שתי רגליים ויד וידליק משואה בערב יום העצמאות: "מן התהום, במעלה הדרך, עד לפסגה – זאת המהות של עם ישראל המופלא", סיכם.

