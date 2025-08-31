חוסל? אבו עוביידה ( מתוך פרסום של דובר צה"ל )

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, התייחס היום (ראשון) במהלך ישיבת הממשלה, שהתכנסה במתחם חלופי מאובטח, לחיסולו של אבו עוביידה, דובר חמאס, בידי צה"ל בסוף השבוע.

לפי הדיווח של כתב כאן חדשות מיכאל שמש, נתניהו שיגר עקיצה לארגון הטרור כשאמר שהסיבה שההודעה של חמאס על החיסול מתעכבת, היא "כנראה אין בחמאס מי שידבר". יצוין כי בישראל ממתינים למידע מדויק יותר שיאמת את דבר חיסול בכיר חמאס שהצליח לחמוק מחיסול פעם אחר פעם. עוד דיווח שמש כי זמן קצר לפני שהחלה הישיבה קיבלו שרי הממשלה עדכון על שינוי מקום ההתכנסות. הסיבה שההתכנסות מתקיימת במתחם חילופי היא החיסולים שאירעו בימים האחרונים - בעזה ובתימן.

( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

גורם פלסטיני אמר הלילה לערוץ אל-ערביה הסעודי כי דובר הזרוע הצבאית של חמאס, אבו עוביידה , אכן חוסל בתקיפה הישראלית אתמול בעיר עזה. לדברי הגורם הערבי, אבו עוביידה שהה בדירה אותה תקף צה"ל באמצעות מטוס קרב. יצוין כי עד כה אין אישור רשמי מצד חמאס.

מצה"ל ושב"כ נמסר אתמול כי: "הותקף מחבל מרכזי של חמאס באמצעות כלי טיס של חיל האוויר. התקיפה בוצעה בעיר עזה שבצפון הרצועה, בהובלת פיקוד הדרום ובהכוונת אמ"ן".

ב'אל-ערביה' דווח כי: "בני משפחתו של אבו עוביידה ומנהיגי גדודי עז א-דין אל-קסאם אישרו את מותו לאחר שבדקו את הגופה".

במהלך המלחמה חשף צה"ל כי אבו עוביידה הוא למעשה המחבל חודייפה סמיר עבדאללה אל-כחלות, שהפך לסמל חמאס בשנים האחרונות.

בהודעת צה"ל שחשפה את זהותו של אבו עוביידה נאמר: "הוא מסתתר מאחורי הכינוי אבו עוביידה ומאחורי הכאפייה האדומה שלו, בדיוק כמו שחמאס מסתתר מאחורי מתקנים אזרחיים כדי לשגר רקטות לעבר ישראל. הוא, כמו שאר מנהיגי חמאס, אוהב להסתתר: במנהרות, מאחורי נשים וילדים, וגם מאחורי מסכות וצללים".

בחמאס 'תקפו' אתמול את התקיפה הישראלית שככל הנראה הובילה לחיסול אבו עוביידה: "ההפצצות הרציפות על שכונות מגורים הן חלק מתוכנית מוצהרת של ישראל להרוס את העיר עזה ולבצע גירוש כפוי של תושביה – פשע מלחמה לכל דבר, שמנהיגי ישראל אף מצהירים עליו בפומבי לעיני העולם".