המעטפה המסתורית של נתניהו והמבוכה של החוקר: "אין לי תשובה"

"עניין חשוב בדלתיים סגורות"

בעיצומו של הדיון הבוקר, קיבל ראש הממשלה בנימין נתניהו מעטפה לידיו. נתניהו פנה לשופטים ואמר כי מדובר בעניין דחוף וחשוב שהוא יוכל להסביר רק בדלתיים סגורות. בעקבות הבקשה החריגה, הורו השופטים על הפסקה מיידית וקיימו דיון חסוי בלשכתם יחד עם נתניהו ונציגי הפרקליטות. בנוסף, ביקש ראש הממשלה לקצר את יום הדיונים ולסיימו בשעה 13:30 במקום ב-15:00.

נתניהו ביציאה ללשכת השופטים נשאל ע"י העיתונאי אביעד גליקמן על חקירת ברוורמן.

יום הדיונים בבית המשפט המחוזי בירושלים סיפק אתמול (ראשון) שני אירועים חריגים במקביל: התפתחות ביטחונית או מדינית מסתורית סביב ראש הממשלה, לצד קשיים משמעותיים של התביעה לבסס את תזת הסיקור האוהד בתיק 4000.

המבוכה של החוקר: "מה הטעם בשיח?" עוד לפני הדרמה עם המעטפה, עלה לדוכן העדים אחד מחוקריו של נתניהו בתיק, סנ"צ בדימוס יורם נעמן. סנגורו של נתניהו, עו"ד עמית חדד, הטיח בנעמן כי למרות הטענות הקשות על "שימוש באתר וואלה כבשלך", החוקרים לא הציגו לנתניהו ולו כתבה אחת שתתמוך בטענת השוחד.

השופטים לא הסתפקו בתשובות החוקר. ראשת ההרכב, השופטת רבקה פרידמן-פלדמן, תהתה: "מה הטעם בשיחות אם אין בצידן כתבה שהשיחות קשורות אליה?". השופט עודד שחם ביקש להבין מדוע הראיות המרכזיות לא הוטחו בנחקר, ונעמן נאלץ להודות: "אין לי תשובה".

סיכום יום הדיונים: בעוד שהמעטפה המסתורית העסיקה את הנוכחים בשל היבטיה הביטחוניים האפשריים, במישור המשפטי נרשמה נסיגה לתביעה, כאשר חוקר מרכזי בתיק התקשה להסביר את המחדל שבאי-הצגת הראיות המרכזיות לראש הממשלה בזמן אמת.