עוד לפני שנבחר לנשיא המדינה, ניסה יצחק הרצוג לקדם הענקת חנינה לראש המשלה בנימין נתניהו. כך נחשף הערב (חמישי) ב'הארץ'.

לפי הדיווח, של גידי וייץ, הרצוג שוחח על כך עם הנשיא הקודם, רובי ריבלין. זה היה לפני שהוגש נגד נתניהו כתב אישום.

הרצוג, לפי הדיווח, הציע שנתניהו וריבלין יפגשו כדי לדון בכך. הרצוג פעל בחשאיות, בין היתר מחשש לביקורת כלפיו במרכז- שמאל. בפועל פגישה שכזו לא התקיימה.

אתמול, כזכור, הודיע הרצוג כי קיבל איגרת חתומה ורשמית מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הקורא לו לשקול מתן חנינה לנתניהו. הוא אף צירף את צילום המסמך שקיבל, בחתימתו של טראמפ. כך טראמפ כותב:

הוד מעלתו יצחק הרצוג

נשיא מדינת ישראל

ירושלים

אדוני הנשיא,

לכבוד הוא לי לכתוב לך בתקופה היסטורית זו, לאחר שהשגנו יחד שלום, אותו חיפשנו במשך 3,000 שנה לפחות. אני מודה לך, ולכל הישראלים, שוב, על האירוח החם והאדיב, ומתייחס לנושא מרכזי בנאומי בכנסת.

בעוד מדינת ישראל הגדולה והעם היהודי המדהים עוברים את התקופות הקשות ביותר של שלוש השנים האחרונות, אני קורא לך לחון באופן מלא את בנימין נתניהו, שהיה ראש ממשלה אדיר והחלטי בזמן מלחמה, וכעת מוביל את ישראל לתקופת שלום, הכוללת את המשך עבודתי עם מנהיגים מרכזיים במזרח התיכון כדי להוסיף מדינות רבות נוספות לעולם, תוך שינוי הסכמי אברהם.

ראש הממשלה נתניהו עמד איתן למען ישראל אל מול יריבים חזקים והתנגדויות ארוכות, ותשומת ליבו אינה ניתנת להסחה שלא לצורך.

בעוד שאני מכבד לחלוטין את עצמאותה של מערכת המשפט הישראלית ואת דרישותיה, אני מאמין ש"התיק" הזה נגד ביבי, שנלחם לצידי זמן רב, כולל נגד יריבתה הקשה מאוד של ישראל, איראן, הוא העמדה לדין פוליטית ולא מוצדקת.

יצחק, יצרנו מערכת יחסים נהדרת, שאני אסיר תודה עליה ומכבד אותה מאוד, והסכמנו מיד עם השבעתי בינואר שהמוקד צריך להיות בהחזרת בני הערובה הביתה ובחתימה על הסכם השלום.

כעת, לאחר שהשגנו הצלחות חסרות תקדים אלה, ושומרים על חמאס תחת שליטה, הגיע הזמן לאפשר לביבי לאחד את ישראל על ידי מתן חנינה לו, וסיום הלוחמה המשפטית אחת ולתמיד.

תודה על תשומת הלב לעניין זה.

בברכה,

דונלד ג'יי טראמפ, נשיא ארה"ב של אמריקה.

הרצוג הגיב לבקשה, ובהדעה מבית הנשיא נמסר: "נשיא המדינה מכבד מאוד את הנשיא טראמפ, הוא שב ומביע את הערכתו על תמיכתו הבלתי מסויגת בישראל ותרומתו העצומה להשבת החטופים, שינוי פני המזרח התיכון ועזה, ושמירה על ביטחונה של מדינת ישראל".

עוד נמסר מבית הנשיא כי "מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כפי שהבהיר נשיא המדינה לא פעם, על המעוניין בקבלת חנינה להגיש בקשה בהתאם לכללים".

נתניהו הגיב: "תודה לך, הנשיא טראמפ, על תמיכתך המדהימה. כרגיל, אתה ניגש ישר לעניין וקובע את הדברים כפי שהם. אני מצפה להמשך השותפות שלנו לחיזוק הביטחון והרחבת השלום".