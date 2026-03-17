מבאגס באני ועד צר'ציל: המלצות קריאה מראש הממשלה לשגרת החירום

אנחנו נמצאים בעיצומה של שגרת מלחמה מוסדות הלימוד עדיין נעולים ואתם עם הילדים בבית | אם אתם מחפשים מה לעשות בזמן הפנוי – ארגנו לכם את רשימת הקריאה המרתקת היישר מהלשכה  | הסרטון האחרון של נתניהו על חיסול עלי לאריג'אני, 'הבוס של משמרות המהפכה', סיפק הצצה נדירה לספרים ולפריטים שמעצבים את תפיסת עולמו של נתניהו (חדשות בארץ)

דבריו של נתניהו | צפו (צילום: עומר מירון/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ)

בזמן שכולנו הקשבנו להצהרה הדרמטית על חיסולו של לאריג'אני ועל הניסיונות לערער את המשטר האיראני, אי אפשר היה להתעלם ממה שקורה על המדפים מאחוריו. הספרייה של היא לא סתם רהיט, אלא מפה אינטלקטואלית שנבחרה בקפידה, המשלבת היסטוריה יהודית, ביוגרפיות של מנהיגים עולמיים ואסטרטגיה צבאית.

במרכז הספרייה, ממש מאחורי ראשו של ראש הממשלה, ניצבים ספריו של אביו, פרופ' בנציון נתניהו, ביניהם "מקורות האינקוויזיציה" , הביוגרפיה על "דון יצחק אברבנאל" והספר "חמשת אבות הציונות".

לצדם, יש נוכחות מסיבית של מנהיגים "גדולים מהחיים" כמו ווינסטון צ'רצ'ילספרים כמו "הליכה עם הגורל", "צ'רצ'יל והיהודים" וספר ציטוטים), הגנרל דאגלס מקארתור בביוגרפיה "American Caesar", והדוכס מוולינגטון.

נתניהו לא שוקע רק בעבר. על המדפים בולט הספר "תעשיות העתיד" העוסק ברובוטיקה וסייבר, לצד ספרי כלכלה כמו "מסתורין ההון" וכתביו של אדם סמית.

כמובן שלא נפקד מקומם של ספריו שלו, כמו "שלום בר קיימא", המופיע בכמה שפות, וספרו של אריק שרון "המאבק על ישראל". עוד ניתן למצוא שם את "בן ברית" של מייקל אורן ואת "רומי וירושלים" של משה הס.

מעבר לכותרים הכבדים, ישנם שני פריטים סימבוליים שמשלימים את התמונה ומוסיפים נופך אישי ופוליטי: הגלובוס ממוקם בצד שמאל של הספרייה, כשהוא מופנה באופן מופגן לעבר אזור המזרח התיכון ואפריקה.

הפריט שהפך לוויראלי ביותר הוא בובת באגס באני בתחפושת סופרמן. הבובה הזו נושאת מטען היסטורי ומשפטי; נתניהו הזכיר בעדותו כי ארנון מילצ'ן העניק אותה לבנו יאיר לפני כ-29 שנים, ואף התלוצץ שמדובר ב"פשע נגד האנושות".

הבובה חזרה לכותרות כאשר שגריר ארה"ב, מייק האקבי, הצטלם איתה מול נתניהו במהלך ביקור תמיכה שנוי במחלוקת בבית המשפט, ביקור שגרר ביקורת חריפה מצד דיפלומטים שטענו כי מדובר ב"חציית קו אדום" והתערבות בענייני פנים.

אז אם אתם עדיין מחפשים מה לעשות בזמן שאין לימודים, אולי כדאי לכם לאמץ ספר מהרשימה של ביבי.

