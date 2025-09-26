צה"ל ישדר לעזתים בשידור חי את נאומו של רה"מ נתניהו באו"ם

לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו הורתה לצה״ל להציב מערכות הגברה סמוך לגדר רצועת עזה, כדי שתושבי הרצועה ישמעו אחר הצהריים את נאומו בעצרת הכללית של האו״ם - כך פורסם לראשונה ב'חדשות 12'.

לפי 'הארץ', פיקוד הדרום כבר גיבש פקודה למקם רמקולים על גבי משאיות ובנקודות שונות לאורך הגבול, לשם השמעת הנאום כחלק ממה שמוגדר בלשכה כ״לוחמה פסיכולוגית״.

במערכת הביטחון מזהירים כי ההנחיה עלולה להעמיד את הלוחמים בסיכון מבצעי. הצבת מערכות ההגברה מחייבת יציאה ממגננים – עמדות ממוגנות שמספקות מחסה זמני לכוחות בשטח – והתקרבות לאזורים מאוכלסים או חשופים, מה שעלול להפוך את הכוחות למטרה ברורה עבור מחבלים.

גורמים צבאיים מציינים כי המגננים נבנים כדי להגן מפני ירי תלול מסלול ומפגיעות רסיסים, אך עצם הריכוז בהם יוצר נקודות פגיעות שקל לאתר. כל פעולה שמאלצת את החיילים לעזוב את ההגנה הזו מגבירה את הסכנה.

בצה״ל ובמשרד ראש הממשלה סירבו להגיב באופן רשמי לפניות בנושא. עם זאת, גורמי ביטחון בכירים הביעו הסתייגות מן ההנחיה והזהירו מפני פגיעה בביטחון הכוחות לשם מטרה תודעתית.