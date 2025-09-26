כיכר השבת
לבקשת הלשכה

צה"ל ישדר לעזתים בשידור חי את נאומו של רה"מ נתניהו באו"ם

בפיקוד הדרום קיבלו הנחיה להשמיע את נאום ראש הממשלה באמצעות מגברי שמע סמוך לגבול; גורמי צבא מזהירים מפני סיכון מבצעי ללוחמים (חדשות)

כיכר השבת
4תגובות
(צילום: קובי גדעון, לע"מ)

לשכת ראש הממשלה הורתה לצה״ל להציב מערכות הגברה סמוך לגדר , כדי שתושבי הרצועה ישמעו אחר הצהריים את נאומו בעצרת הכללית של האו״ם - כך פורסם לראשונה ב'חדשות 12'.

לפי 'הארץ', פיקוד הדרום כבר גיבש פקודה למקם רמקולים על גבי משאיות ובנקודות שונות לאורך הגבול, לשם השמעת הנאום כחלק ממה שמוגדר בלשכה כ״לוחמה פסיכולוגית״.

במערכת הביטחון מזהירים כי ההנחיה עלולה להעמיד את הלוחמים בסיכון מבצעי. הצבת מערכות ההגברה מחייבת יציאה ממגננים – עמדות ממוגנות שמספקות מחסה זמני לכוחות בשטח – והתקרבות לאזורים מאוכלסים או חשופים, מה שעלול להפוך את הכוחות למטרה ברורה עבור מחבלים.

גורמים צבאיים מציינים כי המגננים נבנים כדי להגן מפני ירי תלול מסלול ומפגיעות רסיסים, אך עצם הריכוז בהם יוצר נקודות פגיעות שקל לאתר. כל פעולה שמאלצת את החיילים לעזוב את ההגנה הזו מגבירה את הסכנה.

בצה״ל ובמשרד ראש הממשלה סירבו להגיב באופן רשמי לפניות בנושא. עם זאת, גורמי ביטחון בכירים הביעו הסתייגות מן ההנחיה והזהירו מפני פגיעה בביטחון הכוחות לשם מטרה תודעתית.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (95%)

לא (5%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
מיותר.. גם ככה רובם לא מבין אנגלית... אם כבר היו שמים מסכי ענק עם כתוביות בערבית או משתלטים להם על הטלוויזיה (למי שיש חשמל)
אדיר
3
לפי הארץ זה מה שמערכת הביטחון אומרים?!
יצחק
2
מצחיק שלגורמי הביטחון פתאום אכפת מביטחון החיילים
חסוי
1
אתם מצוטטים את הארץ ומאמינים להם??? עיתון דיבת הארץ במיטבה. בושה לכיכר השבת
אילה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר