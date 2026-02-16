הפרקליטות לא תעמיד לדין את מחבלי הנוח'בה שחדרו לישראל וטבחו

שנתיים וחצי אחרי הטבח הנורא בעוטף עזה: פרקליט המדינה עמית איסמן החליט כי הפרקליטות הצבאית לא תעמיד לדין את מחבלי הנוח'בה הנתעבים, שהשתתפו בטבח הנורא. כך דווח הערב (שני) ב-I24NEWS.

כזכור, במשך כשנתיים וחצי צוות גדול של פרקליטים מטפל בהכנה לקראת העמדה לדין של מחבלי הנוחבה. במהלך התקופה גובשו חוות דעת משפטיות רבות כדי להתכונן להעמדה לדין בעת שיתאפשר הדבר מבחינה מדינית - אחרי החזרת החטופים וכדומה.

אלא שכאמור, לפי הדיווח, של אבישי גרינצייג, פרקליט המדינה עמית איסמן קיים בימים האחרונים ישיבה עם צוות הפרקליטים ואמר כי החליט שהטיפול בתיק הנוחבות לא יהיה באמצעות הפרקליטות אלא באמצעות הפרקליטות הצבאית.

עוד דווח כי ההחלטה הזו התקבלה בניגוד לעמדה של פרקליטים בכירים שמטפלים בתיקים הללו, ובהם פרקליט מחוז דרום ארז פדן, שהתנגד מאוד להסרת האחריות.

פדן אמר, לפי הדיווח, כי לא אפשרי הדבר ש"נברח מאחריות בתיק הכי משמעותי אולי מאז קום המדינה". עמדתו של פדן, כאמור, לא התקבלה ואיסמן הכריע אחרת.

תגובת הפרקליטות: "הטענה על מתח כביכול בין פרקליט המחוז לפרקליט המדינה היא מופרכת ושקרית. איננו מתייחסים לתוכנם של דיונים פנימיים. באופן כללי נאמר שההחלטות בפרקליטות מתקבלות לאחר שמיעת עמדותיהם של כלל הגורמים הרלוונטיים״.