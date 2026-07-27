כתב אישום הוגש הבוקר (שני) לבית המשפט על ידי יחידת התביעות של מחוז תל אביב נגד תושב מרכז הארץ כבן 33, לאחר שפרץ בשעות הלילה לבניין משרדים הממוקם ברחוב יצחק שדה בדרום תל אביב וגנב מתוכו רכוש בשווי מאות שקלים.

אירוע הפריצה התרחש לפני כשבוע, ביום שלישי שעבר בשעות הלילה המאוחרות, כאשר אל מוקד 100 של משטרת ישראל זרם דיווח מבוקש על דמות חשודה שנצפתה במערכות מצלמות האבטחה של הבניין. בסרטון שמתפרסם בכתבה זו נראה החשוד כשהוא חובש כובע מצחייה, נושא על גבו תרמיל גב גדול ואוחז בידו שקית. התיעוד מציג כיצד הוא מסתובב באופן חופשי ונינוח בלובי של הבניין ובמסדרונות המשרדים, תוך שהוא ניגש לארונות השירות, פותח אותם, מטה את גופו פנימה ומחטט בתכולתם כדי לדלות רכוש בעל ערך. לאחר שסיים לבזז מכל הבא ליד, נראה החשוד כשהוא סוגר את דלתות הארונות וממשיך בשיטוטיו בבניין.

עם קבלת הדיווח הבהול במוקד המשטרה, הוזעקו למקום צוותי שוטרים מתחנת שר"ת במרחב איילון בשיתוף פעולה הדוק עם לוחמי משמר הגבול (מג"ב) מרכז. הכוחות הגיעו למבנה במהירות רבה, כיתרו את האזור והחלו בסריקות נרחבות ויסודיות בין קומות המשרדים והחדרים השונים.

בתוך זמן קצר מאז תחילת הסריקות, הצליחו השוטרים לאתר את החשוד בעודו נמצא עדיין בתוך תחומי הבניין. בחיפוש שנערך על גופו ובכליו נתפס הרכוש הגנוב אותו הספיק ללקט מהמשרדים, בשווי כולל של מאות שקלים.

החשוד נעצר באופן מיידי על ידי הכוחות והועבר להמשך חקירה בתחנת שר"ת, שבסיומה נכלא. במהלך הימים שחלפו מאז האירוע, מעצרו של החשוד הוארך מעת לעת על ידי בית המשפט לטובת השלמת פעולות החקירה, שבמהלכן גובשה תשתית ראייתית מוצקה נגדו. הבוקר, כאמור, סיימה יחידת התביעות המשטרתית את גיבוש האישומים והגישה נגדו כתב אישום רשמי, לצד בקשה מפורטת להארכת מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.