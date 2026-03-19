3,924 נפגעים פונו לבתי חולים מתחילת מלחמת שאגת הארי | הנתונים המלאים

מאז החלה מלחמת שאגת הארי, פונו קרוב לארבע אלף אנשים לבתי החולים השונים ברחבי הארץ | משרד הבריאות מעדכן הבוקר על מצב הפצועים הנוכחי (חדשות בריאות)

זיערת נפילה בחולון (צילום: אבשלום שושני/פלאש90)

משרד הבריאות מעדכן הבוקר (חמישי) על מצב הפצועים שפונו לבתי חולים מאז החל .

נכון לבוקר זה, פונו לבתי החולים 3,924 נפגעים, מתוכם מאושפזים בשעה זו 79 אנשים, זה מצבם:

1 במצב אנוש, שלא כתוצאה ישירה מפגיעת טילים

6 במצב קשה

12 בינוני

ו-60 קל

במהלך היממה האחרונה מעדכן משרד הבריאות התקבלו בבתי החולים ברחבי הארץ 177 נפגעים, מתוכם:

1 אנוש

2 בינוני

167 קל

ו-7 חרדה

מכיוון שחלק גדול מהפצועים נחבלו בדרכם למרחב המוגן, משרד הבריאות מסר הבוקר: "ניתן למנוע פציעות הנגרמות בדרך למרחב המוגן באמצעות היערכות מוקדמת והגעה בטוחה

