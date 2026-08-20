מבצע חילוץ התרחש הבוקר (חמישי) ביישוב הושעיה שבגליל התחתון, לאחר שאוח מצויץ נלכד ברשת יונים על גג בית מגורים ולא הצליח להשתחרר. הדורס הגדול, שהיה חשוף לשמש הלוהטת, היה במצב של סכנה ממשית להתייבשות.

עם קבלת הדיווח במוקד 102 של כבאות והצלה לישראל, הוזנק צוות כיבוי מתחנת נוף הגליל למקום. במקביל, סמלי המבצעים במרכז השליטה של מחוז צפון יצרו קשר עם רשות הטבע והגנים והזעיקו את אנשיה לאירוע, מתוך הבנה שכל דקה משמעותית להצלת חייו של הדורס.

האוח, מגדולי העופות הדורסים בישראל ופעיל בעיקר בשעות הלילה, היה לכוד ברשת כשהוא חשוף לשמש. בשל הסכנה להתייבשות והידרדרות מהירה במצבו, פעלו לוחמי האש במהירות ובזהירות לשחרורו מהרשת, תוך הימנעות מפגיעה נוספת בו.

"כשהגענו למקום ראינו את האוח לכוד ברשת וחשוף לשמש, כשהוא אינו מסוגל להשתחרר בכוחות עצמו", מסר רס"ל ראווד ביבאר, מפקד הצוות. "הבנו שאנחנו במרוץ נגד הזמן ושכל דקה בשמש עלולה לסכן אותו. פעלנו במהירות ובזהירות עד שהצלחנו לשחרר אותו ולהעבירו לידי אנשי רשות הטבע והגנים להמשך טיפול".

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בתום החילוץ הועבר האוח לידי אנשי רשות הטבע והגנים ולטיפול בחי-בולנס של רט"ג, שם קיבל נוזלים והמשך טיפול רפואי. "משמח לדעת שהפעולה המשותפת הסתיימה בהצלתו", הוסיף מפקד הצוות.

מקרה זה מצטרף לשורה של חילוצי חיות בר שמבוצעים על ידי כוחות ההצלה ורשות הטבע והגנים. לפני מספר שבועות חולץ גור צבוע שנפל לתעלה סמוך לקו התפר, במבצע משותף של לוחמי מג"ב ופקחי רשות הטבע והגנים.