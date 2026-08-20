 דלג לתוכן הראשי
לוחמי האש פעלו

מרוץ נגד הזמן: אוח נלכד ברשת על גג במושב ונקלע למצוקה • צפו בחילוץ

אוח מצויץ נלכד ברשת יונים על גג ביישוב הושעיה שבצפון • לוחמי האש פעלו במהירות לשחרורו מהרשת - בשל הסכנה הגדולה בה הוא היה מצוי | הועבר לטיפול רפואי ברט"ג (בארץ)

החילוץ של האוח
החילוץ של האוח (צילום: כבאות והצלה לישראל)

מבצע חילוץ התרחש הבוקר (חמישי) ביישוב הושעיה שבגליל התחתון, לאחר שאוח מצויץ נלכד ברשת יונים על גג בית מגורים ולא הצליח להשתחרר. הדורס הגדול, שהיה חשוף לשמש הלוהטת, היה במצב של סכנה ממשית להתייבשות.

עם קבלת הדיווח במוקד 102 של כבאות והצלה לישראל, הוזנק צוות כיבוי מתחנת נוף הגליל למקום. במקביל, סמלי המבצעים במרכז השליטה של מחוז צפון יצרו קשר עם רשות הטבע והגנים והזעיקו את אנשיה לאירוע, מתוך הבנה שכל דקה משמעותית להצלת חייו של הדורס.

האוח, מגדולי העופות הדורסים בישראל ופעיל בעיקר בשעות הלילה, היה לכוד ברשת כשהוא חשוף לשמש. בשל הסכנה להתייבשות והידרדרות מהירה במצבו, פעלו לוחמי האש במהירות ובזהירות לשחרורו מהרשת, תוך הימנעות מפגיעה נוספת בו.

"כשהגענו למקום ראינו את האוח לכוד ברשת וחשוף לשמש, כשהוא אינו מסוגל להשתחרר בכוחות עצמו", מסר רס"ל ראווד ביבאר, מפקד הצוות. "הבנו שאנחנו במרוץ נגד הזמן ושכל דקה בשמש עלולה לסכן אותו. פעלנו במהירות ובזהירות עד שהצלחנו לשחרר אותו ולהעבירו לידי אנשי רשות הטבע והגנים להמשך טיפול".

בתום החילוץ הועבר האוח לידי אנשי רשות הטבע והגנים ולטיפול בחי-בולנס של רט"ג, שם קיבל נוזלים והמשך טיפול רפואי. "משמח לדעת שהפעולה המשותפת הסתיימה בהצלתו", הוסיף מפקד הצוות.

מקרה זה מצטרף לשורה של חילוצי חיות בר שמבוצעים על ידי כוחות ההצלה ורשות הטבע והגנים. לפני מספר שבועות חולץ גור צבוע שנפל לתעלה סמוך לקו התפר, במבצע משותף של לוחמי מג"ב ופקחי רשות הטבע והגנים.
חילוץרשות הטבע והגניםמבצע חילוץעוף דורס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

דרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר