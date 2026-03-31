מצה ומטרייה: הגשם שמאיים להרטיב את ליל הסדר | התחזית המלאה

השנה, היציאה לחירות תלווה במזג אוויר הפכפך במיוחד. בעוד ההכנות האחרונות לחג מתבצעות בימים אלה, השירות המטאורולוגי מזהיר מפני שינויים משמעותיים במזג האוויר שיתרחשו בערב החג ובמהלכו.

על פי התחזית העדכנית, היום שלישי צפוי להיות יום נוח יחסית להכנות האחרונות. מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות. בצפון הארץ ייתכן טפטוף קל בשעות הבוקר, אך לא כזה שיפריע לביעור חמץ ולהכנות האחרונות.

בצהריים יירשמו הטמפרטורות הבאות: ירושלים 16 מעלות, תל אביב ובני ברק 20 מעלות, מודיעין עילית 20 מעלות, טבריה 20 מעלות, צפת 13 מעלות, באר שבע 20 מעלות ואילת 24 מעלות - החמה ביותר בארץ. ערב פסח: אובך, גשם וחשש משיטפונות ביום רביעי, ערב חג הפסח, המגמה תשתנה באופן ניכר. הטמפרטורות אמנם יעלו ויהיו חמות מהרגיל לעונה, אך השמיים יתכסו בעננות וייתכן אובך שיורגש במיוחד בדרום הארץ. משעות הצהריים יחלו לרדת גשמים מקומיים ברוב חלקי הארץ, כשהם מלווים בסופות רעמים בודדות. בנוסף, צפויות רוחות חזקות שיתגברו במהלך היום.

זהירות למטיילים: השירות המטאורולוגי מזהיר מפני חשש כבד לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והנגב. מי שתכנן נסיעה לדרום לקראת החג חייב לעקוב אחרי עדכוני חסימות הכבישים ולהיערך בהתאם.

יום טוב ראשון: גשמים ממשיכים

ביום חמישי, יום טוב ראשון של פסח, הגשמים המקומיים יוסיפו לרדת ברוב חלקי הארץ. למרות הגשם, הטמפרטורות יישארו מעט גבוהות מהממוצע לעונה, מה שייצור תחושה של "גשם חם". החשש לשיטפונות בדרום ובמזרח יימשך, אם כי בעוצמה פחותה במעט.

הרוחות צפויות להתחזק במהלך היום, וייתכן אובך נוסף. מדי פעם צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל.

יצוין כי גשמי הברכה שירדו בשבועות האחרונים תרמו לעלייה במפלס הכנרת. על פי נתוני רשות המים, מפלס האגם עומד על 212.79 מטר מתחת לפני הים, עם עלייה של 66 סנטימטרים מאז נקודת המינימום שנרשמה בחודש דצמבר.

הציבור מתבקש להיערך בהתאם לתחזית, במיוחד מי שמתכנן טיולים או נסיעות בימי החג. מומלץ לעקוב אחר עדכוני מזג האוויר ולהימנע משהייה בנחלים ובאזורים מוצפים.