מערך הסייבר הלאומי התריע היום (ראשון) מפני הודעות SMS המתחזות לפיקוד העורף תחת השם “Oref Alert” - המכילות בקשה לעדכן לגרסה חדשה של האפליקציה באמצעות קישור מצורף.

מדובר בהודעה ששוגרה היום בשעות הצהרים למיליוני אזרחים, ברחבי הארץ. בהודעה נכתב כי ה"תקלה בקבלת ההתראות נפתרה. נא לעדכן לגרסה חדשה בהקדם". מתחת להודעה ישנו לינק ללחיצה. כאמור במערך הסייבר הלאומי התריעו כי מדובר בניסיון התחזות.