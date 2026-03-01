מערך הסייבר הלאומי התריע היום (ראשון) מפני הודעות SMS המתחזות לפיקוד העורף תחת השם “Oref Alert” - המכילות בקשה לעדכן לגרסה חדשה של האפליקציה באמצעות קישור מצורף.
מדובר בהודעה ששוגרה היום בשעות הצהרים למיליוני אזרחים, ברחבי הארץ. בהודעה נכתב כי ה"תקלה בקבלת ההתראות נפתרה. נא לעדכן לגרסה חדשה בהקדם". מתחת להודעה ישנו לינק ללחיצה. כאמור במערך הסייבר הלאומי התריעו כי מדובר בניסיון התחזות.
"הקישור מפנה להורדת קובץ התקנה מזיק, שעלול לאפשר גישה למכשיר ולמידע האישי בו", הזהירו בהודעה שפירסמו. עוד הוסיפו כי מערך הסייבר הלאומי מטפל בהפיכת הקישור ללא זמין.
כך תפעלו במקרה שקיבלתם הודעה שכזו:
▪️ אין ללחוץ על קישורים שמתקבלים בהודעות
▪️ יש לעדכן אפליקציות רק דרך החנויות הרשמיות (Google Play / App Store)
▪️ לבדוק הודעות ועדכונים רק בערוצים הרשמיים של פיקוד העורף.
קיבלתם את ההודעה? מיחקו וחיסמו. נתקלתם בפעילות חשודה? מרכז 119 של מערך הסייבר הלאומי עומד לרשותכם 24/7.
