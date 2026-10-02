מטוס קל התרסק סמוך לכפר קרע: שני נפגעים במצב קשה

( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

מטוס קל התרסק הבוקר (שישי) בשטח פתוח סמוך לכפר קרע במרחב שרון. על פי הדיווחים הראשוניים, שני נפגעים במצב בינוני עד קשה פונו לבית החולים, כאשר אחד מהם היה לכוד בתוך המטוס בשלבי חילוץ.

על פי הנמסר מדוברות מד"א, הדיווח על ההתרסקות התקבל במוקד 101 בשעה 09:12. חובשים ופראמדיקים של מד"א הוזנקו למקום והחלו להעניק טיפול רפואי לפצוע במצב בינוני בהכרה. במקביל דווח על פצוע נוסף שהיה לכוד בשלבי חילוץ.

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