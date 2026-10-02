מטוס קל התרסק סמוך לכפר קרע: שני נפגעים במצב קשה

מטוס קל התרסק הבוקר (שישי) בשטח פתוח סמוך לכפר קרע במרחב שרון. על פי הדיווחים הראשוניים, שני נפגעים במצב בינוני עד קשה פונו לבית החולים, כאשר אחד מהם היה לכוד בתוך המטוס בשלבי חילוץ.
על פי הנמסר מדוברות מד"א, הדיווח על ההתרסקות התקבל במוקד 101 בשעה 09:12. חובשים ופראמדיקים של מד"א הוזנקו למקום והחלו להעניק טיפול רפואי לפצוע במצב בינוני בהכרה. במקביל דווח על פצוע נוסף שהיה לכוד בשלבי חילוץ.
כוחות כבאות והצלה לישראל הוזנקו אף הם לזירה. על פי דיווח דוברות כבאות והצלה, לוחמי האש מתחנת חדרה פועלים בשעה זו בזירת התרסקות מסוק ריסוס על צלע הר באזור כפר קרע.
עם הגעת הכוחות למקום, אותר המסוק כשהוא מרוסק ועולה באש. צוותי הכיבוי פועלים לכיבוי המסוק, כאשר במקביל האש התפשטה לחורש הטבעי במדרון ומתקדמת לכיוון אזור הבתים.
הכוחות חולקו למספר משימות צוות אחד פועל בסביבת המסוק, בעוד יתר לוחמי האש פועלים לבלימת שריפת החורש ולמניעת התפשטותה לכיוון הבתים.
על פי הדיווחים מהזירה, אדם אחד חולץ מהמסוק וקיים חשש ללכוד נוסף. לוחמי האש ממשיכים בפעולות הכיבוי ובאיתור הלכוד.
גם כוחות המשטרה הוזעקו לזירה. על פי דוברות המשטרה, שוטרי תחנת עירון הגיעו למקום ופעלו בזירה יחד עם גורמי החירום וההצלה. בעקבות האירוע, כביש 65 נחסם לתנועת כלי רכב באזור, והשוטרים כיוונו את התנועה לצירים חלופיים. ציבור הנהגים התבקש להימנע מהגעה לאזור ולהישמע להנחיות השוטרים.
נסיבות ההתרסקות נמצאות בבדיקה, וכוחות החירום ממשיכים לפעול בזירה.
0 תגובות