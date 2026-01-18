המשטרה עיכבה לחקירה לעיני עוברים ושבים, באחת משכונותיה של העיר חיפה בצפון הארץ, זמר מפורסם. זאת לאחר שסכין אותרה ברכבו.

הסכין נמצאה על ידי השוטרים במחסום משטרתי בתוך תא הכפפות של הרכב. לפי החוק מדובר בעבירה שדינה לפי חוק העונשין עד חמש שנות מאסר.

העיכוב לחקירה התבצע בסביבות השעה 23:00 בלילה במוצאי שבת אמש. באתר Ynet דווח מפי עדי ראייה כי הזמר הוצא מהרכב לעיני עוברים ושבים שזיהו אותו.

בסביבת הזמר אומרים כי מדובר באי הבנה, וכי מדובר בסכין ישנה. עוד ציינו כי אחרי חקירה קצרה הוא שוחרר ללא תנאים מגבילים.

המשטרה התייחסה לתקרית ופרסמה: "במהלך פעילות משטרתית יזומה בחיפה, בוצע חיפוש ברכב שבמהלכו נתפסה סכין. הנהג עוכב לחקירה בתחנת המשטרה לצורך בירור החשדות נגדו, בהתאם לנהלים. החקירה נמשכת".

באתר mako דווח כי במשטרה מאמינים לגרסתו של הזמר.