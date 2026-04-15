סערה: המשטרה מגיבה על השתתפות עשרות שוטרים בפטריוטים

משטרת ישראל מתייחסת הערב (רביעי), בהודעה רשמית שפרסמה, ל"סערה" שנוצרה בתקשורת בעקבות כוונת עשרות שוטרים להשתתף כקהל בתכנית הפטריוטים לקראת יום העצמאות.

"בהמשך לפניות כתבים בעניין השתתפות שוטרים בתכנית ״הפטריוטים", נציין כי מדובר בהזמנת שוטרים, לוחמי מג"ב ונציגי כוחות חירום והצלה נוספים, לרבות כב"ה, מד"א ואיחוד הצלה, לאירוע הצדעה כאות הוקרה על פעילותם האינטנסיבית של הכוחות, ובפרט בשבועות האחרונים, תוך ריכוז מאמץ מתמשך וטיפול בזירות השונות", נמסר מהמשטרה.

"נוסף על כך, מדובר בהבעת הוקרה גם על פעילותם מצילת החיים, מהשבעה באוקטובר ועד היום".

עוד הבהירו: "לא למותר לציין, כי מדובר באירוע של מתן במה והערכה לשוטרים וכוחות הצלה וההשתתפות בו נתונה לבחירתם האישית של המשתתפים. למעלה מן הצורך נבהיר כי ההזמנה להשתתפות השוטרים שהתקבלה מערוץ 14 הועברה לבחינת כלל גורמי המקצוע הרלבנטיים במשטרה ואושרה על ידם.

"נדגיש כי האירוע התקיים גם בעבר ללא כל חריגים וללא שיח פוליטי. אין לנו אלא להצר על הצגה מגמתית ומטעה של הדברים על ידי כתב, אשר עשה שימוש ציני בהבעת תודה והערכה לכוחות הביטחון וההצלה ואשר בחר להתעלם מהעובדה שמדובר בהשתתפותם של מספר גופי הביטחון וההצלה, מתוך מניעים השמורים עימו". עד כאן הודעת המשטרה.