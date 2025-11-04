חיפושים נפתחו הבוקר (שלישי) בחוף הים בהרצליה אחר מכשיר הטלפון הנייד של הפצר"ית לשעבר, אלופה יפעת תומר ירושלמי. החיפושים כוללים גם צוללים. בסמוך לכניסה למים הוקם חפ"ק נייד.

דובר זק"א תל אביב ישראל חסיד מסר לאתר Ynet, כך דווח באתר, כי הסיבה לחיפושים היא "בקשה מצד כוחות הביטחון". יחד עם זאת דווח כי בצה"ל או בשב"כ הכחישו כי העבירו בקשה לערוך חיפושים.

ארגון זק"א מסר: "בעקבות פניות כתבים: פעילות הצוללים בחיפושים אחר מכשיר הנייד המדובר, אינה פעילות של ארגון זק"א - איתור חילוץ והצלה. ולא התקבלה שום פניה מכוחות הביטחון לבצע חיפושים.

"יחידת הצוללים של זק"א המונה כ- 200 צוללים ומצויידת בטכנולוגיות ייחודיות לאיתור מתחת למים, פועלת במשימות של הצלת חיי אדם וכבוד המת".

החשד במשטרה הוא כי הפצ"רית השליכה את מכשיר הטלפון הנייד שלה למים, בשעה שבה נעדרה. לפי הערכות במכשיר הטלפון שלה יש ראיות משמעותיות בחקירה המתנהלת נגדה.

כזכור, רגעים לאחר שאותרה בחיים בחוף הים, כשהיא ספוגה במים, ביום ראשון השבוע, השוטרים שפגשו לראשונה בפצ"רית שאלו אותה איפה הטלפון הנייד שלה, היא בתגובה טענה שלא זוכרת ואולי הוא נפל בים.

העיתונאי ברהנו טגניה פרסם אמש בחדשות 12 את תמלול השיחה הראשונית בין השוטרים לאלופה שאותרה לאחר שעות של חיפושים וחשש כבד לחייה.

התשאול הראשוני בשטח

המשטרה: לאן נעלמת ל-3 שעות? מדינה שלמה מחפשת אחרייך, המשפחה שלך בוכה מדאגה.

הפצ"רית: אני מבולבלת, אני לא יודעת מה קורה איתי.

המשטרה: איך התקשרת לבעלך?

הפצ"רית: מישהו שנתקלתי בו בסביבה נתן לי את הטלפון שלו.

המשטרה: מי?

הפצ"רית: לא יודעת, מישהו - אני כבר לא זוכרת.

המשטרה: איפה הטלפון שלך?

הפצ"רית: אין לי מושג, אולי נפל לי בים - אני באמת לא זוכרת.

המשטרה: זרקת אותו לים?

הפצ"רית: לא זוכרת.

כזכור, השופטת מעיין בן ארי, שופטת בית משפט המחוזי בתל אביב, דחתה אמש את הערער שהגישו עורכי דינה של תומר ירושלמי נגד ההחלטה להאריך את מעצרה עד ליום רביע. השופטת קבעה: "לא נמצאה טעות בהחלטת הערכאה הקודמת".

לדברי נציגת היחידה החוקרת: "מדובר באישה שבמשך שנים הייתה בצמרת מערכת אכיפת החוק, אך לפי החשד – ניצלה את מעמדה באופן בוטה כדי לשבש חקירה ולהתאים גרסאות. זהו מקרה חריג וחמור של שימוש בסמכות לרעה."

בהחלטתה הוסיפה השופטת בן ארי כי "כמה פעולות חקירה עוד חשופות לשיבוש, והדבר מצדיק את המשך המעצר".

עוד ציינה כי החלטת בית משפט השלום הייתה "מנומקת, מבוססת ומאזנת בין צורכי החקירה לבין זכויות החשודה", ולכן אין מקום להתערב בה.