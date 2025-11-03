28 אלף שוטרים השתתפו בסקר – והממצאים הדאיגו את המפכ"ל

לאחר שממצאי סקר ארגוני חשפו פער עמוק בין הדרג הפיקודי לשוטרים בשטח, הורה רב ניצב דני לוי שלא לפרסמם. כך דווח היום (שני) בהארץ.

במשטרה מתחוללת בימים אלה סערה פנימית חריגה סביב ממצאי סקר פנים־ארגוני, שנערך בקרב כ־28 אלף שוטרים ונועד לבחון את תחושת המחוברות, שביעות הרצון והאמון כלפי הפיקוד הבכיר. על פי גורמים בכירים, הממצאים – שהצביעו על משבר אמון עמוק, תחושת ניכור ושחיקה גוברת – הובילו את המפכ"ל רב ניצב דני לוי להורות על צמצום משמעותי בפרסום הנתונים.

בעבר היה נהוג להפיץ את הסקר במלואו לכלל יחידות המשטרה, אך הפעם נמסרו לכל מחוז רק נתוני משנה חלקיים הנוגעים אליו בלבד.

בכתבה שפרסם העיתונאי ג'וש בריינר, קצין בכיר צוטט: "הממצאים היו קשים מאוד, גם עבור הפיקוד הבכיר. במקום לנתח את הבעיה ולתקן – העדיפו לשמור את הנתונים במגירה".

הסקר נערך אחת לשנתיים במסגרת "סקר חוויית השירות", על ידי מדור מחקר במדעי ההתנהגות. הוא כלל שאלות בנוגע לתחושת השייכות, אמון במפקדים, שביעות רצון מתנאי השירות, ותחושת גאווה בארגון.

הנתון המדאיג ביותר: 22% מהשוטרים דיווחו כי בכוונתם לעזוב את המשטרה, ו־ירידה חדה נרשמה בתחושת האמון במפקדים הבכירים בהשוואה לסקר הקודם.

גורמים בארגון תיארו ל'הארץ' אווירה של תסכול בקרב השוטרים: "השוטרים בשטח חשים שאין כתובת. הפער בין מה שמדברים עליו למעלה לבין מה שקורה בתחנות – עצום."