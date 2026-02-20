כיכר השבת
צפו בתיעוד

יצירתי: כך החביאו כלי תקיפה מאולתרים בתוך בית הכלא

לוחמי היחידה המיוחדת של שב״ס איתרו דוקרנים שהוסתרו במקום מפתיע במהלך פעילות מבצעית ממוקדת | המעורבים נשפטו בדין משמעתי (חדשות)

(צילום: שב"ס)

לוחמי היחידה המחוזית (ימ״ז) צפון של שירות בתי הסוהר איתרו כלי תקיפה מאולתרים שהוסלקו במקום חריג בבית הסוהר ׳כרמל׳ - בתוך דלת השירותים של תא כליאה.

האיתור בוצע במהלך פעילות מבצעית ממוקדת שערכו הכוחות במתקן הכליאה. במסגרת החיפוש נמצאו מספר דוקרנים מאולתרים שהוסתרו בדלת, ככל הנראה בניסיון להימנע מחשיפה במהלך בדיקות שגרתיות.

בשב״ס עדכנו כי כלל המעורבים באירוע נשפטו בדין משמעתי בהתאם לנהלים.

משירות בתי הסוהר נמסר כי הארגון ימשיך לפעול בנחישות ובאפס סובלנות לאיתור וסיכול החזקת אמצעים אסורים, זאת “למען ביטחון הסגל ושמירה על המשילות הכליאתית במתקני הכליאה”.

| צילום: צילום: שב"ס
(צילום: שב"ס)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר