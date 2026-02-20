יצירתי: כך החביאו כלי תקיפה מאולתרים בתוך בית הכלא

( צילום: שב"ס )

לוחמי היחידה המחוזית (ימ״ז) צפון של שירות בתי הסוהר איתרו כלי תקיפה מאולתרים שהוסלקו במקום חריג בבית הסוהר ׳כרמל׳ - בתוך דלת השירותים של תא כליאה.

האיתור בוצע במהלך פעילות מבצעית ממוקדת שערכו הכוחות במתקן הכליאה. במסגרת החיפוש נמצאו מספר דוקרנים מאולתרים שהוסתרו בדלת, ככל הנראה בניסיון להימנע מחשיפה במהלך בדיקות שגרתיות. בשב״ס עדכנו כי כלל המעורבים באירוע נשפטו בדין משמעתי בהתאם לנהלים. משירות בתי הסוהר נמסר כי הארגון ימשיך לפעול בנחישות ובאפס סובלנות לאיתור וסיכול החזקת אמצעים אסורים, זאת “למען ביטחון הסגל ושמירה על המשילות הכליאתית במתקני הכליאה”.