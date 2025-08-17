אלימות חמורה בכלא: האסירים התנפלו באכזריות על אסיר שלישי

כתב אישום הוגש, לצד בקשת מעצר עד תום ההליכים, כנגד שני אסירים מבית הכלא אלה בדרום הארץ, לאחר שתקפו אסיר אחר וגרמו לו לחבלות קשות.

האירוע, שתועד במצלמות האבטחה של הכלא, נוטרל במהירות על-ידי לוחמי הכליאה והועבר לחקירה. כאמור, נגד שני המעורבים הוגש כתב אישום חמור ובקשת מעצר עד תום ההליכים.

"שירות בתי הסוהר פועל למימוש המשילות הכליאתית, חקירה והגשת כתבי אישום כנגד מפירי חוק וסדר גם בין כתלי בתי הסוהר, לשמירת הביטחון ושלומם של הסגל והאסירים", נמסר משירות בלי הסוהר.

האירוע התרחש לפני כמעט שבועיים, בשעת ערב. האסירים ישבו סביב שולחן בבית הכלא, ואחד מהם ניגש לאסיר אחד וביקש לשוחח איתו. האחרון התרומם ממקומו בשלב הזה והחל לסטור בפני החטוף. גם חברו של האסיר הצטרף לתקיפה, ועם כיסא פלסטין היכה את האסיר בכל חלקי גופו.

התקיפות גרמו לחבלות לאסיר. אנשי שב"ס מיהרו לאזור והשתלטו על האירוע, וכאמור פתחו בחקירה שבסיומה הוגשו כתבי האישום.