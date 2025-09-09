כיכר השבת
המקום האחרון בו תחפשו: המקום המפתיע שבו נמצא הדוקרן שהוסלק בכלא

לוחמי יחידת הכליאה של שב"ס חשפו דוקרן מוסלק בספר תורה בספריית בית הכנסת בכלא כרמל | בשב"ס גינו את השימוש הציני בחפצי קדושה והחלו בחקירה (בארץ)

הדוקרן מוסלק (צילום: דוברות שב"ס)

במהלך פעילות מבצעית יזומה של לוחמי הכליאה בבית הסוהר כרמל, אותר ממצא חריג ומסוכן במיוחד: דוקרן מוסלק בתוך ספר תורה שהונח בספריית בית הכנסת של בית הסוהר.

האירוע התרחש במסגרת חיפושים ממוקדים לאיתור אמצעים אסורים, כאשר עירנות הלוחמים והמקצועיות בשטח הובילו לחשיפת ההסלקה יוצאת הדופן. בשירות בתי הסוהר ציינו כי הדוקרן עלול היה לשמש אמצעי לפגיעה בסגל ולערער את המשילות במתקן.

הממצא נתפס וחקירה נפתחה כדי לאתר את האחראים להסלקה. בשב"ס מסרו כי הם רואים בחומרה רבה כל ניסיון להבריח או להסתיר אמצעי לחימה באמצעות חפצי קדושה, והדגישו כי ימשיכו לפעול בנחישות לסיכול ניסיונות מסוג זה ולשמירה על ביטחון המתקנים.

