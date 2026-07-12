אירוע חריג התרחש היום (ראשון) בבית מעצר ניצן, כאשר עצור במהלך שהייתו במסדרון מרכז בריאות הנפש טיפס אל חלל התקרה ושבר חלק מהתקרה האקוסטית.

הסוהרים זיהו את האירוע במהירות, השתלטו על העצור והעבירו אותו לתאו. על פי הנמסר מדוברות שירות בתי הסוהר, העצור ניצל את שהייתו במסדרון כדי לטפס אל חלל התקרה, תוך שהוא גורם נזק לתקרה האקוסטית.

הסוהרים שהיו במקום זיהו את האירוע בזמן אמת ופעלו באופן מיידי להשתלט על המצב.

לאחר שהסוהרים השתלטו על העצור, הוא הועבר לתאו ונקטו כנגדו צעדים משמעתיים. מדוברות שירות בתי הסוהר הבהירו כי לא נשקפה סכנת בריחה במהלך האירוע, והמצב היה תחת שליטה מלאה של כוחות הכליאה.

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מפקד מחוז מרכז, גונדר שלומי שגיא, הנחה על הקמת קצין בודק שיבחן את נסיבות האירוע ואת הדרך שבה טופל. בדיקה זו תבחן גם את הנהלים הקיימים במרכז בריאות הנפש ואת הפיקוח על העצורים השוהים במקום.

האירוע מצטרף לשורה של מקרים חריגים שהתרחשו בחודשים האחרונים במתקני הכליאה ברחבי הארץ. רק לפני מספר ימים סוכל ניסיון הברחת סם מסוכן בבית הסוהר צלמון, כאשר חומר החשוד כסם אותר תפור בתוך בגדים שהובאו לאסיר.

בשבועות האחרונים נרשמה עלייה בפעילות המבצעית של שירות בתי הסוהר לסיכול ניסיונות הברחה ואירועים חריגים. בין היתר, נחשף ניסיון הברחה באמצעות רחפן שנשא חבלה ונשק, במסגרת פעילות משותפת של משטרה ושירות בתי הסוהר.

שירות בתי הסוהר מדגיש כי הוא ממשיך לפעול בנחישות לשמירה על הביטחון במתקני הכליאה, תוך שימוש באמצעים מבצעיים, טכנולוגיים ומודיעיניים. הממצאים מהבדיקה שתתבצע בעקבות האירוע בניצן צפויים להוביל לשיפור הנהלים והפיקוח במרכזי בריאות הנפש במתקני הכליאה.