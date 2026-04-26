כיכר השבת
אירוע בבית הכלא

אסיר איים לפגוע בעצמו והציף את התא: לוחם הכליאה השתלט עליו

אסיר בכלא | ארכיון (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

אירוע חריג התרחש ביום שבת האחרון בבית כלא איילון, כאשר אסיר שאיים לפגוע בעצמו הוצא מתאו והועבר לעמדת המתנה בסמוך ליומן בית הסוהר. האירוע התפתח במהירות כאשר האסיר החל להשתולל ופתח את ברז המים, מה שגרם להצפה במקום.

על פי הנמסר מדוברות שירות בתי הסוהר, לוחם כליאה שהבחין בנעשה ניגש לטפל באירוע ולבדוק את מצבו של האסיר. אולם במהלך הטיפול, האסיר ניצל את ההזדמנות וסגר עליו את דלת התא, ועבר ליומן בית הסוהר.

הלוחם, שנמצא כלוא בתא, לא איבד את עשתונותיו ופעל במקצועיות. הוא הצליח לצאת מהתא בכוחות עצמו, ויחד עם לוחמי כליאה נוספים שהגיעו למקום, השתלט על האסיר והשיב את הסדר.

בעקבות האירוע, מפקד מחוז מרכז גונדר שלומי שגיא הורה על מינוי קצין בודק בכיר בדרגת סג"ד, על מנת לבחון את נסיבות האירוע ולהסיק מסקנות לעתיד.

יצוין כי זהו אירוע נוסף בשורה של מקרים שבהם אסירים מנסים לנצל מצבים שונים כדי לפגוע בסדר ובביטחון בבתי הכלא. שירות בתי הסוהר ממשיך לפעול בנחישות כדי למנוע אירועים כאלה ולשמור על ביטחון הלוחמים והאסירים כאחד.

שב"סשירות בתי הסוהרתרופותאסירטייזרכלא איילון

