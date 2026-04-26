הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים פרסמה היום (ראשון) הבהרה חד משמעית בעניין איסור שימוש של רשויות מקומיות במצלמות מסוג LPR (זיהוי לוחיות רישוי) לצורך אכיפת עבירות חניה. ההבהרה מתפרסמת בעקבות פסק דינו של בית המשפט המחוזי מדצמבר 2025, שקבע כי לא ניתן לעשות שימוש במצלמות אלו ללא הסמכה מפורשת בדין.

על פי עמדת המדינה שהוגשה לבית המשפט בתיק סייפר פלייס נגד עיריית רמת גן, עצם השימוש של רשויות מקומיות במצלמות מסוג LPR מגלם פגיעה בפרטיות. למצלמות אלו יכולת לזהות באופן אוטומטי מספרי רישוי של רכבים, לאגור את מספרי הרישוי שייקלטו ולהשוותם למאגרי מידע אחרים שבידי הרשויות.

כמו כן, למצלמות מסוג זה יכולת עיבוד נתונים אוטומטית בהיקף משמעותי, תוך יכולת הסקת מסקנות לגבי מיקומו של רכב מסוים, וכתוצאה מכך אף לגבי נתוני מיקומו ופועלו של אדם. בית המשפט המחוזי קיבל את עמדת המדינה וקבע כי לא ניתן לעשות שימוש במצלמות LPR לצורך אכיפת עבירות חניה על ידי רשויות מקומיות, ללא הסמכה מפורשת בחקיקה.

פגיעה אסורה בפרטיות

בהבהרה שמפרסמת הרשות היא קובעת כי שימוש במצלמות LPR לצרכי אכיפת עבירות חניה על ידי רשויות מקומיות בהעדר הסמכה מפורשת בחקיקה, מהווה פגיעה אסורה בפרטיות. יתרה מכך, השימוש במצלמות אלו עלול להוות עוולה אזרחית העשויה להקנות זכות לפיצוי ללא צורך בהוכחת נזק.