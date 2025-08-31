הוארכה נסיעה חינם למפוני המלחמה – הקו האדום חוזר לפעול בבירה

הממשלה אישרה היום (ראשון) את הארכת ההטבה לנסיעה חינם בתחבורה הציבורית למפוני היישובים שנפגעו במבצע "עם כלביא". ההטבה, שהייתה אמורה להסתיים בסוף אוגוסט, תימשך בחודשיים נוספים ותכלול את תושבי יישובי עוטף עזה שעדיין מוגדרים כמפונים על ידי מנהלת "תקומה".

לדברי גורמים במשרד התחבורה, המהלך נועד להקל על שגרת חייהם של המפונים, ולאפשר להם להגיע לעבודה, ללימודים ולמרכזי שירות – ללא עלות ובאופן חופשי. "שמירה על רציפות תחבורתית היא חלק בלתי נפרד מהמאמץ לשוב לשגרה", נמסר.

במקביל, בירושלים הושלמה היום אחת המשימות ההנדסיות המורכבות שבוצעו עד כה בפרויקט הרכבת הקלה בישראל: חיבור הקו האדום עם הקו הירוק העתידי. לאחר חודשים של שיבושים והפעלה חלקית, הקו האדום שב לפעול במתכונתו המלאה – מנווה יעקב בצפון העיר ועד בית החולים הדסה עין כרם בדרום.

העבודות, שנמשכו גם במהלך מבצע "עם כלביא", כללו חיבור מסילות ותשתיות חדשות, הוספת מסילה שלישית והקמת תחנת "אי" בטורים. עם סיומן העניק משרד התחבורה את אישור הבטיחות, והקו ישוב לשמש את עשרות אלפי הנוסעים מדי יום.