קטאר, מצרים וטורקיה מגבירות את הלחץ על חמאס לקבל את הצעת הנשיא דונלד טראמפ להפסקת אש וסיום הלחימה בעזה - כך מדווח ברק רביד בחדשות 12.

לפי מקורות המעורים במגעים, בכירים משלוש המדינות נפגשו ביומיים האחרונים פעמיים עם הנהגת חמאס בדוחא, והבהירו כי "ההצעה האמריקנית היא העסקה הטובה ביותר שתוכלו להשיג".

ראש ממשלת קטאר, מוחמד בן עבד א-רחמן אל-ת'אני, אמר בפגישה כי טראמפ מחויב באופן אישי לסיום המלחמה, והבטיח כי "הנאום שלו אינו תרגיל – התוכנית תביא לסיום הלחימה אם חמאס יחתום". מנהיגי חמאס, מצדם, השיבו כי ילמדו את ההצעה "בתום לב".

במקביל, הנשיא טראמפ הציב לחמאס דד ליין ברור: "יש לנו חתימה אחת שחסרה. אם הם לא יחתמו תוך שלושה–ארבעה ימים, הם ישלמו בעונש מהגיהינום", אמר בנאום בפני קציני צבא בכירים בווירג'יניה.

ההצעה כוללת שחרור 2,000 אסירים פלסטינים, הזרמת סיוע הומניטרי מוגבר ונסיגה ישראלית מדורגת מהרצועה. במקביל, היא מחייבת את חמאס לפרק את זרועו הצבאית מנשק – תנאי שהארגון התנגד לו בעקביות עד כה.

למרות שההצעה כוללת הישגים ניכרים עבור חמאס, יש בה סעיפים קשים לעיכול. בין היתר, שינויים שנוספו לבקשת ראש הממשלה בנימין נתניהו בנוגע למועדי ותנאי הנסיגה עוררו זעם בקרב בכירים ערביים והגבירו את החשש שחמאס ידחה חלק מהמתווה.

ראשי קטאר, מצרים וטורקיה הדגישו בהצהרותיהם כי מדובר בהזדמנות היסטורית לעצור את המלחמה. עם זאת, בחמאס יידרשו להגיע להסכמה עם יתר הפלגים הפלסטיניים בעזה לפני שיספקו תשובה רשמית.

בכירי וושינגטון וירושלים מעריכים שחמאס ייתן מענה חיובי עקרוני, אם כי עם הסתייגויות, ואילו טראמפ עצמו הבהיר כי "אין הרבה מקום למשא ומתן נוסף".