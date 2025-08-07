נתניהו בסיום מסיבת עיתונאים, מאוחריו נראים יועציו ואנשי לשכתו ( צילום: אלכס קלומויסקי, פלאש 90 )

מחר, יום שישי, יחשוף ידיעות אחרונות תחקיר חדש החושף פרטים דרמטיים הקשורים בפרשת הדלפת המסמכים המסווגים ובמה שמכונה כעת "קטאר-גייט".

בין היתר, בתחקיר נחשפים לראשונה המסרים בעד קטאר שנשלחו אל לשכת ראש הממשלה – מבלי שהוזכר מקורם או מטרת הקמפיין שמאחוריהם. על פי התחקיר, מי שעמד לכאורה מאחורי ניסוח המסרים הוא ישראל איינהורן, יועץ אסטרטגי שמתגורר כיום בסרביה, ואינו נמנה על צוות לשכת ראש הממשלה. איינהורן יזם קמפיינים תקשורתיים שמטרתם הייתה לשפר את דימויה הציבורי של קטאר בישראל – ולציירה כמתווכת אפקטיבית וראויה בעסקאות לשחרור חטופים, תוך הצגת יתרון על פני מצרים. מהתכתובות שהגיעו לידי העיתון עולה כי איינהורן ניסח דפי מסרים ברוח זו, והעבירם לדובר הצבאי של ראש הממשלה, אלי פלדשטיין. פלדשטיין, לפי התיעוד, העביר את החומרים ליועץ הבכיר בלשכה, יונתן אוריך – שהיה מעורב בקמפיינים בעד קטאר, ככל הנראה מחוץ לישראל. אשתו של הרצי הלוי: הוא נישק את המזוזה ואמר לי - "עזה תיחרב" יאיר טוקר | 07.08.25 הבעיה המרכזית: המסרים נמסרו לעיתונאים מבלי שגילו את מקורם – מה שיצר מצג שווא כאילו מדובר בעמדה רשמית של ראש הממשלה, ולא בתוצר של קמפיין פרטי. גורמים בלשכת ראש הממשלה טרם הגיבו רשמית לחשיפת התחקיר.

אלי פלדשטיין ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

גורמים המעורים בפרטי חקירת פרשת "קטאר-גייט" מסרו כי אלי פלדשטיין, דובר ראש הממשלה, הבהיר בחקירותיו כי לא היה מודע לכך שהמסרים שקידם מול עיתונאים – ושעל פי החשד גובשו כחלק מקמפיין פרו-קטארי – הם חלק ממהלך מתוכנן.

לדבריו, אותם מסרים תאמו את הקו שהשמיע ראש הממשלה בנימין נתניהו בעצמו, גם בשיחות תדרוך עם כתבים, וגם בהצהרות פומביות לתקשורת. "בזמן אמת לא חשדתי", אמר פלדשטיין לחוקריו. "לימים הבנתי שהייתי תמים וטיפש". עוד הוסיף כי פעל בתום לב משום שהיה כפוף ליועץ הבכיר יונתן אוריך, מולו פעל לאורך כל הדרך.

אוריך, מנגד, הכחיש בחקירה כל קשר לקמפיין או ידיעה על קיומו. הוא טען כי לא היה מודע למעורבות של גורמים חיצוניים ולא קיבל הנחיה להעביר מסרים כאלה מהפקה פרטית.

לפי עדותו של פלדשטיין, גם כאשר ארי רוזנפלד – ששירת בתפקיד מודיעיני רגיש – פנה אליו עם מידע מסווג, פעל בשקיפות והעביר את המידע מידית לאוריך. בהתכתבות וואטסאפ ביניהם כתב: "חומרים ברמת דחיפות מיידית, חומר פסיכי", והבהיר שמדובר במידע בעל ערך מודיעיני שמיועד ישירות לראש הממשלה.

הפרשה ממשיכה לטלטל את הלשכה ומעלה סימני שאלה באשר למידת הידיעה של בכירים בסביבת נתניהו על מעורבותם של יועצים חיצוניים בהעברת מסרים רגישים לדרגים פוליטיים ותקשורתיים.

יונתן אוריך ( צילום: Jonathan Shaul/Flash90 )

איינהורן מסר בתגובה: "במסגרת עבודתי עם ג'יי פוטליק ואלי פלדשטיין פעלנו לשתף את הציבור הישראלי באמת – גם כשאינה נוחה לאוזן. הפעילות התבססה על עובדות פשוטות וברורות: מזוודות הכסף לעזה הועברו לבקשת ישראל – והכסף חולק באישור ובפיקוח המתפ"ש (צה"ל). ישראל היא שפנתה לקטאר כדי למנוע אסון הומניטרי, ולאחר מכן תקפה אותה מסיבות פוליטיות. בכירי חמאס שוהים בדוחא לבקשת ישראל וארה"ב, שביקשו מקטאר לארח אותם – כדי לאפשר פיקוח וערוץ תקשורת. החלופה הייתה טהרן או ביירות.

עוד הדגיש: "קטאר היא שותפה אסטרטגית של ארה"ב ומארחת את בסיס חיל האוויר האמריקני הגדול ביותר במפרץ. לישראל ולקטאר כשתי בנות ברית של ארה"ב יש לא פעם אינטרסים משותפים. קטאר היא מתווכת גיאו-פוליטית חשובה, שזכתה לאמון בינלאומי. אלי פלדשטיין פעל כיועץ עצמאי על בסיס חשבונית. לפעילות שלנו לא הייתה כל זיקה ליונתן אוריך או ללשכת ראש הממשלה"

עו״ד עודד סבוראי וסיון האוזמן, פרקליטיו של אלי פלדשטיין, מסרו בתגובה: "מ-11 באוקטובר 2023 ועד שנעצר כשנה לאחר מכן, אלי פלדשטיין עבד בלשכת ראש הממשלה, עבור ראש הממשלה ובהתאם להנחיות שהועברו אליו על-ידי הגורמים הממונים עליו בלשכה. כל פעילותו של פלדשטיין שנבחנה בחקירה, ללא יוצא מן הכלל, בוצעה בהוראה או באישור של הממונים עליו בלשכה"

עוד אמרו: "חבל מאוד שבמקום לקחת אחריות על פעילותם ולהסבירה, בחרו אותם גורמים להתכחש לפעילותם וניסו להפוך את פלדשטיין לשעיר לעזאזל. בריחתם מאחריות לא תסייע להם, לנוכח הראיות האובייקטיביות שנמצאות בחומר הראיות ושאינן מותירות מקום לספק ביחס לאמיתות דבריו של פלדשטיין"