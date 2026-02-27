כיכר השבת
אחרי אירוע ירי נוסף: זה מה שמצאו השוטרים בפשיטה על רהט והפזורה

מבצע משטרתי ברהט: חמישה חשודים נעצרו, נתפסו נשקים ותחמושת צה״לית | הפעילות בוצעה בעקבות אירועי ירי במסגרת סכסוכי משפחות בעיר ובפזורה (חדשות)

(צילום: דוברות המשטרה)

כוחות פעלו בימים האחרונים בעיר רהט ובפזורה הבדואית במסגרת מאבק באירועי ירי הקשורים לסכסוכי משפחות, ועצרו חמישה חשודים לצד תפיסת אמצעי לחימה ותחמושת צה״לית בכמויות גדולות.

בפעילות מבצעית ממוקדת של שוטרי בילוש תחנת רהט יחד עם לוחמי יחידת סה״ר, ובהכוונה מודיעינית, נעצרו שלושה חשודים במתחם בית בשכונה 26 בעיר. במהלך החיפוש נתפסו רובה מסוג M-16, אקדח, מחסניות ותחמושת.

בפעילות נוספת שבוצעה במתחם 5 ובשכונה 3 נתפסו שני ארגזי תחמושת ובהם מאות כדורי 5.56 צה״ליים, שעל פי החשד נגנבו, וכן מחסניות תואמות לרובה M-16. במסגרת פעילות זו נעצרו שני חשודים נוספים.

| צילום: צילום: דוברות המשטרה
(צילום: דוברות המשטרה)

במשטרה ציינו כי הפעילות היא חלק ממאמץ מתמשך של שוטרי המחוז הדרומי, הפועלים לילות כימים לאיתור חמושים ואמצעי לחימה בלתי חוקיים, ביצוע מעצרים ומניעת אירועי אלימות, במטרה לשמור על ביטחון הציבור והגברת תחושת הביטחון של התושבים.

עוד נמסר כי משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות ובאפס סובלנות נגד החזקת אמצעי לחימה בלתי חוקיים ואירועי ירי, כחלק מהמאבק בפשיעה האלימה באזור.

1
כל הכבוד למפקד תחנת רהט ברוך הוניג, נותנים לך גיבוי מלא לפירוק החברה החולה הזאת
יוסיפון

