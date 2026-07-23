ראש עיריית רמת גן ( צילום: פלאש 90 )

על רקע ההסלמה הביטחונית מול איראן והתקיפות האמריקניות הנמשכות, הורה ראש עיר רמת גן, כרמל שאמה הכהן, היום (חמישי) לאגף הביטחון והחירום בעיר לפתוח את כל המקלטים בעיר. הצעד מגיע כאשר המתיחות במזרח התיכון מגיעה לשיאים חדשים, ופיקוד המרכז האמריקני משלים לילה ה-12 ברציפות של תקיפות נרחבות במטרות איראניות.

בעיריית רמת גן הבהירו כי בשלב זה אין כל שינוי בהנחיות פיקוד העורף, ופתיחת המקלטים מתבצעת כמשנה בטיחות וזהירות בלבד. גורמי העירייה, בהובלת ראש העיר, עומדים בקשר רציף עם פיקוד העורף ומעדכנים את התושבים בכל התפתחות.

ההודעה של ראש העיר ( צילום: פייסבוק )