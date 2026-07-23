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למרות שאין שינוי בהנחיות

ההסלמה מול איראן מתקרבת? ראש עיריית רמת גן פותח את המקלטים בעיר

ראש העיר כרמל שאמה הכהן הנחה לפתוח את המקלטים בעיר • בשלב זה אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף | צעד זהיר על רקע המתיחות המתקרבת מול איראן (חדשות בארץ)

ראש עיריית רמת גן (צילום: פלאש 90)

על רקע ההסלמה הביטחונית מול והתקיפות האמריקניות הנמשכות, הורה ראש עיר רמת גן, כרמל שאמה הכהן, היום (חמישי) לאגף הביטחון והחירום בעיר לפתוח את כל המקלטים בעיר. הצעד מגיע כאשר המתיחות במזרח התיכון מגיעה לשיאים חדשים, ופיקוד המרכז האמריקני משלים לילה ה-12 ברציפות של תקיפות נרחבות במטרות איראניות.

בעיריית רמת גן הבהירו כי בשלב זה אין כל שינוי בהנחיות פיקוד העורף, ופתיחת המקלטים מתבצעת כמשנה בטיחות וזהירות בלבד. גורמי העירייה, בהובלת ראש העיר, עומדים בקשר רציף עם פיקוד העורף ומעדכנים את התושבים בכל התפתחות.

ההודעה של ראש העיר (צילום: פייסבוק)

הצעד של רמת גן מגיע על רקע דיווחים על התקיפות האמריקניות הנמשכות באיראן, כאשר פיקוד המרכז של צבא ארה"ב השלים בשעות הלילה סבב תקיפות נוסף נגד מטרות צבאיות ב. על פי ההודעה הרשמית, התקיפה כללה יכולות ימיות מתקדמות, מתקני אחסון של טילים וכלי טיס בלתי מאוישים, אתרי מעקב חופיים ונכסי הגנה אווירית.

במקביל, מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו מסר כי איראן מבקשת מדי יום לעשות עסקה עם ארה"ב, אך ממשיכה לשנות את עמדותיה ולהתהפך, מה שמונע התקדמות אמיתית. "איראן מתחננת מדי יום לעשות עסקה עם ארצות הברית", מסר רוביו, "אך הדילמה המרכזית היא שהם כל הזמן משנים את דעותיהם ומתהפכים ולא מוכנים להגיע לעסקה".

ההסלמה הביטחונית צפויה להשפיע גם על כיסו של האזרח הישראלי. על פי הערכות בשוק האנרגיה, מחיר הדלק עומד לרשום עלייה חדה במיוחד בעוד קצת יותר משבוע, כאשר ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי צפוי להתייקר בכ-25 עד 30 אגורות ולהגיע לכ-7.75 שקלים. העלייה החדה מגיעה על רקע ההסלמה הביטחונית במפרץ הפרסי והשלכותיה על שוק האנרגיה העולמי.

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