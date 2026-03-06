כיכר השבת
שלושה במצב בינוני

שריפה באישון לילה ברמלה: 12 נפגעים ו-14 דיירים חולצו מבניין מגורים

לוחמי האש חילצו בין היתר אישה המרותקת לכיסא גלגלים מתוך דירה אפופת עשן; צוותי הרפואה העניקו טיפול לנפגעים, בהם שלושה במצב בינוני (חדשות)

שריפה שפרצה הלילה בבניין מגורים בן שלוש קומות ברחוב לבונה ברמלה גרמה לפציעתם של 12 בני אדם ולחילוץ דרמטי של דיירים מהמבנה הבוער.

צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי ראשוני בזירת האירוע ל-12 נפגעים. על פי הדיווח, שלושה מהנפגעים במצב בינוני ותשעה במצב קל, בהם גם ילדים. שבעה מהנפגעים פונו באמבולנסים של איחוד הצלה להמשך טיפול בבתי החולים.

ד"ר אורן אליה, רופא מתנדב באיחוד הצלה, הפראמדיק המחוזי נתנאל איתן וסמנכ"ל הארגון לייזר היימן מסרו כי מדובר בשריפה שפרצה בתוך בית מגורים, כאשר לוחמי האש פעלו במקום במקביל לפעילות צוותי הרפואה.

במקביל לפעילות הרפואית, לוחמי האש מתחנת איילון פעלו לחילוץ דיירי הבניין. במהלך האירוע חילצו הכוחות 14 דיירים מהמבנה, בהם שניים במצב בינוני והיתר במצב קל.

במהלך הסריקות בתוך המבנה איתרו לוחמי האש אישה המרותקת לכיסא גלגלים כשהיא לכודה בדירתה שהייתה אפופת עשן כבד. הלוחמים חילצו אותה אל מחוץ למבנה והעבירו אותה לטיפול רפואי.

מפקד האירוע, רשף אסף כהן, סיפר כי הכוחות הגיעו לזירה מורכבת במיוחד. "הגענו לאירוע מורכב מאוד עם מטען אש כבד בקומה הראשונה ועשן שהיווה סכנת חיים מיידית לדיירים בקומות העליונות", אמר.

לדבריו, לוחמי האש פעלו במהירות כדי להגיע ללכודים בתוך המבנה. "לוחמי האש פעלו בחירוף נפש כשהם חותרים למגע עם הלכודים תחת אש. אני גאה בלוחמים על ביצוע מדויק ומהיר שהציל חיים".

נסיבות פרוץ השריפה נבדקות.

תוכן שאסור לפספס:

