ועדת הבחירות לרבנות העיר רמלה בראשות השופטת (בדימוס) שרה פריש הכריזה הערב (חמישי) בתום ספירת הקולות על בחירתו של הרב יצחק רפאל אבוחצירא כרב העיר. מדובר בצעד משמעותי עבור תושבי העיר רמלה, לאחר פרישתו לגמלאות של רב העיר היוצא הגר"י אבוחצירא.

הרב יצחק רפאל הוא בנו של הגר"י אבוחצירא רב העיר היוצא, אחיינו של רב העיר לשעבר הגה"צ רבי אברהם אבוחצירא, ונכדו של ה"באבא חאקי" הגה"צ רבי יצחק אבוחצירא זצ"ל שכיהן גם הוא כרב העיר.

הרב יצחק רפאל הוא תושב העיר רמלה, והוא מכהן בה כראש כולל וכדמות דומיננטית בקהילה. זמן קצר לאחר ההכרזה על בחירתו בירכו את הרב הנבחר הרבנים הראשיים לישראל הראשון לציון ונשיא ביה"ד הגדול הגאון הרב דוד יוסף, הרב הראשי ונשיא מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי קלמן בר.

יו"ר המועצה הדתית, משה שטרית אמר לאחר הבחירה: "זהו יום היסטורי ומכונן עבור שירותי הדת ברמלה. בחירתו של הרב יצחק אבוחצירא היא בשורה של ממש לכל תושב ותושבת בעיר".

לדבריו, "המועצה הדתית תעמוד לימינו של רב העיר הנבחר כדי להבטיח שירותי דת מונגשים, מאירים ומחברים, מתוך כבוד למסורת המפוארת של משפחת אבוחצירא ברמלה וצפייה אל עתיד של אחדות וצמיחה רוחנית."