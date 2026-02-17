כיכר השבת
מושב בית דין | אילוסטרציה (צילום: AI)

בוועדת החוקה אושרה לפני זמן קצר (שלישי) את הצעת החוק המסמיכה רשמית בתי דין דתיים לעסוק בבוררות בעניינים אזרחיים, אחרי מאבק של 20 שנים.

בועדת החוקה נדחו אלפי ההסתייגויות של האופוזיציה ואישרה את הצעת החוק של ח"כ משה גפני, להרחבת סמכותם של בתי הדין הדתיים לדון גם בהליך בוררות בהסכמת הצדדים.

מדובר במהלך היסטורי המסדיר את מעמדם של בתי הדין ומתקן עיוות של שנים, תוך מתן אפשרות חוקית ורשמית לאזרחי המדינה ליישב סכסוכים אזרחיים בהסכמה בפני דיינים מוסמכים.

יוזם הצעת החוק ח"כ גפני: "מאז 2006 שאני מנסה להעביר את החוק הזה ששני בעלי דין רוצים לדון על פי דין תורה ובגצ קבע שאי אפשר. אני שמח שאנחנו מצליחים להעביר את החוק הזה בס"ד אחרי כל כך הרבה שנים".

דבריו של גפני היום | צפו (צילום: ערוץ כנסת)

יצוין, כי הצעת החוק צפויה לעלות בימים הקרובים למליאת הכנסת לאישורה הסופי בקריאה שניה ושלישית.

חה"כ שמחה רוטמן, יו"ר ועדת החוקה מסר: "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. לאחר שנים שבהן הסוגייה לא הוסדרה בחוק, אנו משיבים היום את מקומם הראוי של בתי הדין הרבניים כחלק ממערכת המשפט במדינה יהודית".

עוד הוא מסר: "מדינת ישראל איננה מתביישת במשפט התורה שלה. בתי הדין הרבניים הם מוסד מרכזי בחיי האומה, והחוק הזה מבטא את המחויבות שלנו לחזק את זהותה היהודית של המדינה".

0 תגובות

3
עוד סירבול במערכת במקום ליגמור את המשפט גפני מזמין עוד דיונים ועוד כסף לעורכי דין
שמעון
2
ברוך השם סוף כל סוף גפני ישר כוח
יוסף חיים נעים
1
משנכנס אדר מרבים בשמחה
בן משה

