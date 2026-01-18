הסוף לחסימות כבישים בהפגנות? היועמ"שית בהרב מיארה מתנגדת 

ועדת השרים לענייני חקיקה החליטה היום (ראשון) לקדם שורת הצעות חוק שנויות במחלוקת, בהן החוק שנועד למנוע חסימת כבישים בידי מפגינים וכן הצעת חוק המחייבת בדיקות פוליגרף לבכירי משרד המשפטים.

הצעת החוק למניעת חסימת כבישים, שהונחה על ידי יו"ר הקואליציה ח"כ אופיר כץ (הליכוד), מבקשת להגדיר "ציר תנועה חיוני" כ"דרך מהירה" – כביש בעל נפח תנועה גבוה, ללא חלופה תחבורתית, המוביל למוסדות שלטון או למוסדות רפואיים.

לפי ההצעה, חסימת צירים אלה תיחשב עבירה חמורה יותר, במטרה ליצור הרתעה נגד מפגינים החוסמים עורקי תנועה מרכזיים.

בנוסף, ועדת השרים אישרה לקדם את "חוק הפוליגרף", הצעת חוק של ח"כ יצחק קרויזר (עוצמה יהודית), שלפיה בכירי משרד המשפטים – בהם היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה – יחויבו לעבור בדיקות פוליגרף תקופתיות. הפוליגרף יהיה תעסוקתי, וקידום החוק מותנה בהסכמת משרד ראש הממשלה, שר המשפטים ומשרד העבודה. ההצעה צפויה לחזור לדיון נוסף לפני קריאה ראשונה, אז יוצגו גם חוות דעת של שב"כ ונציבות שירות המדינה.

הדיון בהצעת החוק להשכלה גבוהה של ח"כ אביחי בוארון (הליכוד), המכונה "חוק המל"ג", נדחה בשבועיים. ההצעה שואפת להרחיב את סמכויות שר החינוך, ולאפשר לו למנות ולפטר את חברי המועצה להשכלה גבוהה, לקבל החלטות במקומם, לשלוט בתקציב ההשכלה הגבוהה בהיקף של כ־13 מיליארד שקל בשנה ואף להטיל סנקציות וקנסות על מוסדות אקדמיים.

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה הביעה התנגדות חריפה להצעות. בחוות דעת שהוגשה לוועדת השרים ציינה כי החוק למניעת חסימת כבישים אינו עולה בקנה אחד עם עקרון החוקיות, וכי כבר כיום בידי המשטרה כלים מספקים לטיפול בחסימות בהתאם לשיקול דעת מבצעי. באשר לחוק המל"ג, נכתב כי מדובר בשינוי מרחיק לכת במבנה ההשכלה הגבוהה, הפוגע בחופש האקדמי ובעצמאות המוסדית, ועלול להעמיק פגיעה בשיתופי פעולה בינלאומיים ובאמון במחקר הישראלי.