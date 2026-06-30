ישראל תשמור על אירופה מפוטין? עסקת הענק הסודית של רפאל נחשפת

מערכת ההגנה האווירית SPYDER של רפאל ( צילום: רפאל )

רומניה רוכשת את מערכת ה-SPYDER הישראלית בעסקה הגדולה ביותר בתולדות רפאל – מהלך שישנה את פני ההגנה האווירית בנאט"ו.

המערכת מסוגלת ליירט קשת רחבה של איומים: מטוסים, כטב"מים, מסוקים וטילים בליסטיים טקטיים. על רקע המלחמה באוקראינה והאיומים הרוסיים לאורך הגבול, רומניה מצטיידת בטכנולוגיה המבוססת על טילי הפיתון-5 והדרבי, המסוגלים לפעול בכל תנאי מזג אוויר ולנעול על עד 500 מטרות בו-זמנית.

מערכת ההגנה האווירית SPYDER של רפאל ( צילום: רפאל )