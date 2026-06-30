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ישראל תשמור על אירופה מפוטין? עסקת הענק הסודית של רפאל נחשפת

עסקת הענק שתשנה את פני ההגנה האווירית באירופה: מערכת ה-SPYDER של רפאל בדרך לרומניה, והיעד הבא כבר מסומן – המדינה האירופית הראשונה שתפרוס את כיפת ברזל בשטחה (חדשות בארץ)

מערכת ההגנה האווירית SPYDER של רפאל (צילום: רפאל)

רוכשת את מערכת ה-SPYDER הישראלית בעסקה הגדולה ביותר בתולדות רפאל – מהלך שישנה את פני ההגנה האווירית בנאט"ו.

המערכת מסוגלת ליירט קשת רחבה של איומים: מטוסים, כטב"מים, מסוקים וטילים בליסטיים טקטיים. על רקע המלחמה באוקראינה והאיומים הרוסיים לאורך הגבול, רומניה מצטיידת בטכנולוגיה המבוססת על טילי הפיתון-5 והדרבי, המסוגלים לפעול בכל תנאי מזג אוויר ולנעול על עד 500 מטרות בו-זמנית.

מערכת ההגנה האווירית SPYDER של רפאל (צילום: רפאל)

רומניה מצטרפת בכך לרשימה יוקרתית של מדינות המפעילות את המערכת, ביניהן צ'כיה, איחוד האמירויות, סינגפור והודו.

שיתוף הפעולה בין ישראל לרומניה רק הולך ומעמיק. בעוד שהמשלוחים הראשונים של מערכת ה-SPYDER צפויים להגיע תוך שלוש שנים, הדיווחים מצביעים על כך שרומניה נמצאת במו"מ לרכישת מערכת ה-"כיפת ברזל" המפורסמת. אם המהלך יצא לפועל, רומניה תהיה המדינה האירופית הראשונה שתפרוס את המיירט הישראלי האגדי בשטחה.

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