כיכר השבת
הפקת לקחים מהתקיפה האיראנית

סוף לעידן 'דלת הרפאים': הממ"ד שלכם הולך להפוך למבצר חסין ירי

בעקבות מבצע "עם כלביא" והמטחים מאיראן, פיקוד העורף משנה את הכללים: דלתות שיעמדו בפני קליעים, "רמזור" בטיחות למניעת טעויות קריטיות ועיבוי קירות פנימיים שהפכו לחזית • על פי פרסום בגלי צה"ל, המבצר הביתי של הישראלים בדרך לשדרוג הנדסי דרמטי (בארץ, ביטחון)

1תגובות
פגיעה ישירה בממ"ד (צילום: יהודה ג)

הטילים הבליסטיים שנורו מאיראן והאתגרים המבצעיים של מבצע "עם כלביא" לא נשארו רק בדו"חות המודיעין. פיקוד העורף צפוי לפרסם בתקופה הקרובה תקן בנייה חדש ומחמיר למרחבים המוגנים (ממ"דים), המבוסס על ניתוח הנדסי של פגיעות ישירות ולקחי השטח הקשים. המטרה ברורה: להפוך את הממ"ד מחדר מוגן למבצר חסין ככל הניתן.

דלת ברזל חסינת ירי (צילום: ב"מ)

מהפכת ה"רמזור" בדלת הממ"ד

אחד הכשלים שנחשפו במבצעים האחרונים הוא "דלת הרפאים" – מצבים בהם אזרחים היו בטוחים שהממ"ד נעול, אך בפועל הדלת לא נסגרה עד הסוף. עוצמת ההדף האדירה של הטילים גרמה לדלתות הללו לעוף ממקומן, ולחשוף את השוהים בפנים לסכנה.

הפתרון החדש? סימון ויזואלי ברור. כל דלת תצויד בסימון אדום/ירוק המעיד על נעילה הרמטית. מדובר בשינוי קטן שיכול להציל חיים ברגעי הלחץ שבהם כל שנייה קובעת.

הקירות הפנימיים הופכים ל"חזית"

חקירת פגיעות הטילים מאיראן חשפה נתון מפתיע ומדאיג: במקרה של פגיעה ישירה במבנה, הקירות הפנימיים של הבית מתנהגים בדיוק כמו קירות חיצוניים – הם סופגים עוצמות אדירות של הדף ורסיסים. התקן החדש יאפשר לראשונה חיזוק ועיבוי של הקירות הפנימיים, ובכך יבטיח שהמעטפת המגנה על המשפחה תהיה חזקה מכל עבר, ללא "נקודות תורפה" בתוך הבית.

חסינות בפני ירי מטווח קרוב

שינוי משמעותי נוסף נוגע לאיום החדירות: מעבר להגנה מהדף ורסיסי טילים, דלתות הממ"ד החדשות יחויבו בתקן חסינות לירי מנשק קל. המהלך נועד לתת מענה לתרחישים של חדירת מחבלים, ולהפוך את הממ"ד למקלט בטוח לא רק מפני איומים מהאוויר, אלא גם מפני איומים קרקעיים ישירים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
כמו הפשע של הכיפת ברזל שבגללו הבליגו מיליון שנה על הירי מעזה קח עכשיו יבליגו על ירי ממקומות יותר רחוקים כי ירגישו פחות סכנה
ששון

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר