דקירה במסיבת חנוכת בית בצפת: שני חשודים נעצרו

אירוע אלימות חריג התרחש השבוע בעיר צפת, כאשר מסיבת חנוכת בית בחצר בית פרטי הסתיימה בדקירה. קורבן נפצע באורח קשה ופונה לבית החולים, ושני חשודים נעצרו בעקבות האירוע.

על פי הנמסר ממשטרת ישראל, הדיווח על הפצוע התקבל במוקד המשטרה בשעות הערב. עם קבלת הדיווח הוזעקו שוטרי המחוז הצפוני למקום, שהחלו בפעולות ראשוניות לאיתור הזירה ולבירור נסיבות המקרה.

עם הגעת השוטרים למקום אותר הפצוע, שפונה לבית החולים כשהוא במצב קשה על פי הערכת גורמי הרפואה. במקביל החלו השוטרים בביצוע סריקות באזור, שבמהלכן אותרה הזירה בחצר בית פרטי שם נערכה באותה העת מסיבת חנוכת בית בהשתתפות מספר אנשים.

במסגרת פעולות החקירה הראשוניות ובירור שנערך עם הנוכחים במקום, עלה כי במהלך האירוע התפתחה קטטה, שבמהלכה נדקר הקורבן ונפצע באורח קשה.

בעקבות האירוע פעלו שוטרי המחוז הצפוני לאיסוף ממצאים, גביית עדויות וביצוע פעולות חקירה לאיתור המעורבים ולבירור חלקם באירוע. במהלך הפעילות נעצרו שני חשודים, בחשד למעורבותם במעשה.

מעצרם של החשודים הוארך מעת לעת במסגרת הדיונים בבית המשפט, וכעת הוא עומד עד לתאריך 04/10/26, לצורך המשך פעולות החקירה.

ממשטרת ישראל נמסר כי הגורמים ממשיכים בפעולות החקירה לבירור מלוא נסיבות האירוע.