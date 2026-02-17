לאחר שנים של מחאות סוערות הכוללות שיבוש אירועי יוקרה, השבתה של טקסי פרסים שהביכו את צמרת הפיננסים הקנדית, חברת הבת של בנק סקושה-בנק חיסלה לחלוטין את אחזקותיה ביצרנית הנשק הישראלית "אלביט מערכות". המהלך הדרמטי מסמן את שיאו של מאבק ציבורי מתוקשר שהחל עם פרוץ המלחמה בעזה.

הבנק, שנחשב בעבר למשקיע הזר הגדול ביותר באלביט, מצא את עצמו תחת מתקפה חסרת תקדים מצד קבוצות אמנים, סופרים ויוצרי קולנוע. אקטיביסטים התפרצו לארוחות צהריים חגיגיות של המנכ"ל סקוט תומסון ושיבשו אירועים תרבותיים יוקרתיים כמו "פרס גילר" (Giller Prize) ופרסי הצילום של הבנק. המוחים טענו כי הבנק "משקיע במוות" והדגישו כי אלביט מספקת כ-85% מהציוד היבשתי והכטב"מים של צה"ל.

מדוע בנק ענק נכנע ללחץ? מומחים מצביעים על כך שלא מדובר רק בלחץ של לקוחות, אלא ב"מלחמה על הכישרונות". בנקים מבינים כי דור העובדים הצעיר מסרב לעבוד בארגונים שנתפסים כבעלי "מותג מוכתם", מה שאילץ את מחלקות יחסי הציבור לאמץ אסטרטגיה של נסיגה הדרגתית כדי לשמור על תדמית נקייה.

בעוד שאלביט עצמה דיווחה על רווחי שיא ומניותיה הכפילו את ערכן בשנה האחרונה, נראה כי עבור הבנק הקנדי, השקט התעשייתי והחברתי היה שווה יותר מהרווחים בבורסה.