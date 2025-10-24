כיכר השבת
במלאת שנתיים למתקפת הטרור

מרגש: ספר תורה חדש בתחנת שדרות - לזכר הגיבורים

שנתיים לאחר הקרב הקשה בתחנת המשטרה בשדרות, שבו נהרגו לוחמים ונקבר תחת ההריסות גם ספר התורה של בית הכנסת בתחנה – נערך טקס מרגש של הכנסת ספר תורה חדש למבנה הזמני. במשטרה מדגישים: "התחנה חדשה, אך אותה הרוח והשליחות ממשיכות לפעום" (בארץ)

מעמד הכנסת ספר תורה מרגש בשדרות (צילום: באדיבות המשטרה)

אירוע מרגש ומרשים התרחש אתמול (חמישי) במרחב תחנת בעיר שדרות, שנתיים אחרי המתקפה הארורה של רוצחי החמאס על התחנה במהלכה קרס המבנ על ספר התורה הוותיק, התקיים טקס מרגש ומיוחד – הכנסת ספר תורה חדש לתחנת שדרות במבנה הזמני שלה

הכנסת ספר תורה מרגשת בתחנת שדרות (צילום: באדיבות המצלם מתחנת שדרות)
הכנסת ספר תורה מרגשת לתחנת משטרת שדרות (צילום: באדיבות המצלם מתחנת שדרות)

מפקד תחנת שדרות סנ״צ מידד לביא, כתב ברגש רב: בקרב הגבורה של השוטרים על תחנת המשטרה בשדרות, קרב שהוביל להחלטה של ניצב אמיר כהן להקריס את מבנה התחנה על עשרות המחבלים שעוד היו בפנים - נקבר תחת ההריסות גם ספר התורה שהיה בבית הכנסת.

אתמול, שנתיים אחרי, זכינו לרגע מרגש ומיוחד – הכנסת ספר תורה חדש לתחנת שדרות במבנה הזמני שלה.

רגע השיא בתקומת התחנה - חיבור עמוק לשורשים, לערכים ולרוח השליחות שמניעה אותנו השוטרים יום־יום - עמדנו שם גאים, בשורות מלאות של שוטרים חדשים וותיקים, מתנדבים וקצינים - גאים בדרך החשובה שנעשה , תחנה עוצמתית וגאה להמשיך ולספק שירות לתושבי שדרות והסביבה.

בטקס הכנסת ספר התורה נכחו משפחות שכולות, גיבורי התחנה שנלחמו ב 7.10 , נציגי ציבור, מכובדים רבים שבאו לכבד ולהביע הזדהות, הערכה ואהדה לתחנה ולמשטרת ישראל.

לעד נזכור את גיבורינו שנפלו - אחינו לנשק, שהגנו בגופם על אזרחי ישראל ושזכרם מלווה אותנו בכל יום.

הספר הישן, שנקבר בתחנה שנהרסה והספר החדש שנכנס לביתו, מסמלים יותר מכול את הדרך שלנו – דרך של אמונה, עמידה איתנה, ותחושת שליחות שאין לה תחליף.

אומנם התחנה חדשה, אך אותה רוח מפעמת בה, אותה שליחות ואותה אמונה בצדקת הדרך - אשרינו שזכינו, אשרי העם שאלה הם שוטריו !

