עיריית שדרות, מתנ"ס שדרות ותנועת "עתיד לעוטף", הוציאו היום (חמישי) הודעה לפיה הם מזמינים אליהם את אזרחי המרכז והצפון, שאין להם מרחב מוגן ולא יכולים להתגונן מהטילים במסגרת מבצע שאגת הארי.

במסגרת המבצע נקראים תושבי העיר לפתוח את בתיהם בפני משפחות ממרכז הארץ וצפונה הנמצאות בימים אלו ללא מרחב מוגן זמין, על רקע מבצע שאגת הארי.

היוזמה העירונית, המובלת על ידי מנכ"לית העירייה לימור כהן, נולדה מתוך תפיסה של ערבות הדדית בין אזרחי ישראל ומתוך ניסיון החיים הייחודי של תושבי שדרות, אשר חיים מזה שנים תחת מציאות ביטחונית מורכבת.

בעירייה הבהירו: "דווקא מתוך היכרות עמוקה עם תחושת אי הוודאות והלחץ, מבקשים בעיר להושיט יד לאזרחים אחרים הנמצאים כעת במצב דומה. במסגרת המיזם מוזמנים תושבי שדרות לארח משפחות מהמרכז ומהצפון בבתיהם, ולהעניק להן מקום בטוח לשהות בו בימים המתוחים. לדברי העירייה, לא מדובר רק בפתרון לינה זמני, אלא במהלך חברתי רחב יותר המבקש לחזק את תחושת הסולידריות בין אזרחי המדינה".

יצוין, כי בסבב הלחימה קודם התארחו ברחבי העוטף מאות משפחות שהגיעו מאזורים אחרים בארץ, וזכו לאירוח חם מצד תושבי האזור. כעת, עם חידוש היוזמה, נערכים בעיר לקלוט עשרות משפחות נוספות.

ראש עיריית שדרות, אלון דוידי: "עם ישראל יודע להיות מאוחד דווקא ברגעים הקשים. תושבי שדרות מכירים היטב את תחושת חוסר הוודאות ואת החיים בצל איום מתמשך, ולכן יש לנו גם רגישות מיוחדת כלפי מי שחווים זאת כעת. לפני זמן לא רב רבים פתחו בפנינו את ביתם ואת ליבם, וכעת אנחנו מבקשים להשיב באותה רוח של ערבות הדדית. שדרות הייתה ותישאר סמל לחוסן, אבל גם לסולידריות וללב רחב."