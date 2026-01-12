החל מהערב (שני) צפוי שינוי קיצוני במזג האוויר ובשירות המטאורולוגי פרסמו היום אזהרה אדומה על רוחות עזות וחריגות שיימשכו עד מחר בצהריים. הרוחות כך לפי התחזית צפויות להגיע למהירות של 110 קמ"ש. כמו כן צפויות הצפות וכן שיטפונות באזורים רבים.

במהלך השעות הקרובות צפויים ממטרים שילוו בסופות רעמים בצפון הארץ ומרכזה, שלג כבד צפוי לרדת בחרמון וברמת הגולן, באיזור יהודה, שומרון, השפלה, הנגב הצפוני ובמדבר יהודה, צפויים הצפות ושטפונות.

מזג האוויר הסוער יירגע מעט מחר, אך הטמפרטורות עדיין צפויות להיות נמוכות מהרגיל, משעות הערב הגשמים והרוחות יירגעו בהדרגה, ברביעי צפוי גשם קל ברוב אזורי הארץ יחד עם עליה בטמפרטורות.

נוכח מזג האויר החורפי הצפוי, שוטרי המחוז הצפוני נערכו בכוחות מתוגברים למתן שירות וסיוע לציבור משתמשי הדרך ושמירה על חייהם וביטחונם של התושבים.

משטרת ישראל תפרסם כל העת מידע בגין חסימות כבישים ושיבושי תנועה בעקבות מזג האוויר. מומלץ לציבור להיות קשובים לאמצעי התקשורת ולהישמע להנחיות השוטרים

רשות שדות התעופה הודיעה כי בעקבות מזג האוויר הסוער שצפוי היום (שני) ומחר ייתכנו עיכובים בהמראות ובנחיתות הלילה ובשעות הבוקר.

בהודעת רש"ת נכתב: "בהמשך לדיון היערכות שקיים מנכ״ל משרד התחבורה, בעקבות התרעת מערכת מזג האוויר הצפויה להיכנס הערב (12.1.26) לאזורנו, ובמסגרת הליכי השגרה במצבים אלו, רשות שדות התעופה נערכת ליישום הנהלים הנדרשים לתפעול נמלי התעופה".

עוד נמסר: "הצוותים בכל נמלי התעופה - נתב״ג, חיפה ורמון, ערוכים ופועלים בשיתוף כלל גורמי המקצוע וחברות התעופה, לשמירה על בטיחות הנוסעים והמשך רציפות תפקודית של נמלי התעופה. הצוותים המבצעיים תוגברו, בוצעו היערכויות תפעוליות מותאמות, ומתקיים מעקב שוטף אחר תחזיות מזג האוויר והשפעתן האפשרית על פעילות הטיסות".

על פי ההודעה, "בשעות הלילה והבוקר, ייתכנו עיכובים בהמראות ובנחיתות, בהתאם לתנאי מזג האוויר ולהנחיות גורמי הבטיחות".

הרשות המליצה לציבור להתעדכן מראש מול חברות התעופה לגבי מועדי הטיסות ולעקוב אחר עדכונים שוטפים באתר רשות שדות התעופה וברשתות החברתיות.

השירות המטאורולוגי פרסם כאמור "אזהרה אדומה" מפני רוחות עזות וחריגות שיפקדו את ישראל משעות הערב, הלילה ובמחצית הראשונה של מחר. משבי הרוח באזור החוף עשויים להגיע למהירות של עד 110 קמ"ש. בנוסף, יש צפי להצפות ושיטפונות משמעותיים בעיקר באזור יהודה, בשפלה ובחוף הדרומי, ושיטפונות משמעותיים בנגב הצפוני ובמדבר יהודה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 6-12

תל אביב: 12-19

באר שבע: 7-17

חיפה: 15-17

טבריה: 11-17

צפת: 6-11

אילת: 13-22

בעקבות מזג האוויר הסוער והרוחות החזקות, במספר אזורים ברחבי הארץ נפלו עצים וענפים על רשת החשמל וגרמו לקריעת חוטים ולהפרעות באספקת החשמל.

מחברת החשמל נמסר: "צוותי חברת החשמל פועלים בשטח ומטפלים בנזקים, במטרה להשיב את אספקת החשמל לכלל הלקוחות. חברת החשמל שבה ומזכירה לציבור כי חוטי חשמל קרועים מהווים סכנת חיים. במקרה של חוט קרוע או חשש לסכנה, יש לדווח באופן מיידי למוקד 103 של חברת החשמל או לכוחות החירום".

הנחיות לסערה

משטרת ישראל קוראת לציבור הנהגים להתאים את הנסיעה לתנאי הדרך, להימנע מנסיעה בכבישים בהם יש הצפה, לשמור מרחק ולהאט את מהירות הנסיעה במזג האוויר הסוער. מומלץ לוותר על נסיעות שאינן הכרחיות או טיולים בנחלים ואזורים שעלולים להיות מוצפים נוכח מזג האוויר הסוער. כמו כן יש לנהוג במשנה זהירות בקרבת מאגרי מים בהם קיימת סכנת נפילה, היסחפות וטביעה לבעלי רכבי השטח, טרקטורונים ואופנועי שטח. התנאים קיצוניים, הזרימה בנחלים בעוצמות לא רגילות ולכן יש להימנע מכניסה לאיזורים מוצפים ומסוכן ביותר לחצות נחלים זורמים. קשה מאד להעריך את עוצמת הזרימה והיא עשויה להתגבר בפתאומיות. מומלץ להישאר בבית ולדחות את הטיולים עד לאחר הפסקת הגשמים.

אין להתקרב למפגעים שנוצרים כתוצאה ממזג האוויר הסוער, ובכל מקרה לדווח לרשויות אודות כל מפגע שעלול להוות סכנה לציבור ולמשתמשי הדרך בפרט.

הערכות המשטרה כוללת תאום מול כלל גופי החירום וההצלה והכנת כוחות שיגיעו למוקדים בהם יידרש טיפול מידי כתוצאה ממפגעי מזג האוויר וזאת בכדי למנוע מפגעי בטיחות ופגיעה בשלומם של כלל משתמשי הדרך. במקרים של חסימות צירים כתוצאה משלג שיערם, יתבצע שימוש בכלים הנדסיים לפינוי השלג ופתיחת הצירים, כמו גם מיקוד מאמץ לחילוץ אזרחים שנתקעו.

משטרת ישראל ערוכה לתת מענה ביחד עם כלל גופי החירום וההצלה לתרחישים שיגרמו כתוצאה ממזג האוויר הסוער, בדגש על מניעת פגיעות בנפש, הצלת חיי אדם, חילוץ לכודים, מתן מידע שוטף לציבור, הכוונה וחסימה של צירי תנועה בהם קיימת סכנת החלקה ממשית.

להלן כללי בטיחות לנהיגה במזג האוויר סוער:

בטרם הכניסה לרכב:

🔹 חובה לבדוק כי צמיגי הרכב תקינים ובלחץ האוויר הנדרש.

🔹יש לבדוק כי המגבים תקינים ואינם יבשים ופגומים.

🔹יש לדאוג לנקות את שמשות הרכב על מנת לספק תנאי ראות טובים לנהג.

🔹יש לנקות את פנסי הרכב הקדמיים והאחוריים- על מנת לראות ולהראות בהתאם.

🔹 יש לאחוז את ההגה בשתי ידיים מאחר וכניסה עם הרכב לשלולית, ובורות המוסתרים ע"י הצטברות מים או שלג על הכביש - עלולה לגרום לסטייה פתאומית של הרכב.

בעת הנהיגה ברכב:

🔹יש להתאים את מהירות הנסיעה לתנאי הדרך ולהאט משמעותית בעת כניסה לעקומות ובעת ביצוע פניות חדות.

🔹יש להדליק אורות דרך במהלך כל הנסיעה.

🔹כשהכביש רטוב, מרחק הבלימה גודל. לכן נדרש לשמור מרחק גדול יותר מהרכב שלפנים.

🔹יש להתרכז בנהיגה ולהימנע מהיסח דעת בדגש על שימוש בטלפון הנייד.

🔹שימו לב להולכי רגל – בעת מזג אויר גשום, קשה יותר להבחין בהולכי רגל ולבלום בזמן במקרה הצורך. יש להאט הנסיעה באזור מגורים ולתת זכות קדימה להולכי רגל.

במצב של הצטברות שלג על הציר:

🔹נהיגה על שלג שנערם מהווה סכנה לנהג וליתר משתמשי הדרך בשל סכנת החלקה. יש להימנע מנסיעה על ציר מושלג ובכל מקרה לנהוג במהירות נמוכה שתאפשר זמן תגובה סביר לנהג, להימנע מעצירות פתע ולשמור מרחק מהרכב שמלפנים.

🔹בתנאי ראות קשים במיוחד בשל מזג האוויר הסוער או תקלה ברכב – יש להימנע מנהיגה ובמידת הצורך לעצור בצד הדרך במקום בטוח.

🔹שלג שנערם מושך אליו אזרחים רבים ובפרט ילדים – על כן, יש לוודא כי בכל מקרה ננקטים כלל אמצעי הזהירות והבטיחות בדרכים ובכלל, בכדי למנוע היפגעות מכלל גורמי הסיכון הקיימים במזג האוויר הסוער.

🔹בכל מצב חירום בדרכים ובכלל - יש להתקשר בהקדם למוקד 100 של משטרת ישראל.