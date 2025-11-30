לוחמי הימ״מ וכוחות מחטיבת מנשה בהכוונת שב״כ, עצרו במהלך הלילה האחרון (מוצאי שבת) מספר מחבלים שתכננו פיגוע נגד ישראלים.

במהלך פעילות יזומה של שב"כ וימ"מ בברטעה שבחטיבת מנשה, נתפסה חוליה בת חמישה מחבלים שבכוונתה היה לתכנן פיגוע בטווח הזמן המיידי.

במקביל, כך על פי שב"כ: "כוחות הביטחון ממשיכים לפעול באופן יזום לסיכול טרור בצפון השומרון במסגרת מבצע "חמש אבנים".

בשבוע שעבר דווח, כי אחרי כשנה וחצי של מצוד, בוצעה פעולת חיסול מדויקת ודרמטית בשטח העיר שכם, אשר סימנה סגירת מעגל כואבת וחשובה.

הציוץ של אליזבט צורקוב על ילדי עזה שמעורר סערה: כך הגיבה לחיסול יאיר טוקר | 14:00

לוחמי היחידה המיוחדת ללוחמה בטרור (ימ"מ), יחד עם כוחות שב"כ ולוחמי צה"ל מחטיבת שומרון, חיסלו את המחבל עא ראוף שתייה, שהיה אחראי ישירות לרצח שני לוחמי צה"ל בפיגוע דריסה קטלני.

הרקע: הרצח האכזרי בכניסה לשכם

שתייה היה המחבל שעמד מאחורי פיגוע הדריסה האכזרי שאירע סמוך למוצב 6 בכניסה לשכם לפני כשנה וחצי. בפיגוע זה נהרגו שני לוחמים מגדוד נחשון: סמ"ר דייגו גבריאל הרסאג' ז"ל וסמ"ר אליה הלל ז"ל. חיסולו הוגדר על ידי גורמים במשטרה כמבצע בעל "משמעות ערכית וממוקדת" וציוותי, המדגיש את המאמץ הבלתי פוסק להגיע לכל מי שפוגע באזרחי המדינה ובחייליה.

אמצעי לחימה חסרי תקדים: הלוחמים הפעילו אש כבדה

הפעולה, שהתבצעה בהכוונת מודיעינית מדויקת של שב"כ, כוונה לאיתור וחיסול המחבל, שהתבצר במבנה בלב שכם כשהוא חמוש ומסוכן.

כדי להכריע את האירוע במהירות, תוך עמידה בעקרון של אי-סיכון הלוחמים, הפעילו כוחות הימ"מ אש כבדה ורחבה לעבר המבנה. המבצע כלל שימוש במגוון אמצעים מיוחדים ומתקדמים:

ירי מדויק - טילי מטאדור (טילים נגד מבנים)

רחפן נפץ

ואמצעים טכנולוגיים נוספים