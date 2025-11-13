כיכר השבת
יותר מ-40 פעילים נעצרו

ניסי ניסים: שב"כ עלה על חוליית מחבלים שתכננה להוציא פיגוע מיידי

פעילי חמאס בבית לחם, תכננו להוציא לפועל פיגועים בטווח הזמן המיידי נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות הביטחון, אך בחסדי שמיים, ברגע האחרון, שב"כ עלה על המזימה הזדונית והביא למעצרם של כארבעים פעילים | כל הפרטים (חדשות בארץ)

פעילות כוחות צה״ל בחטיבת בנימין (צילום: דובר צה"ל)

בשב"כ יחד עם צה"ל והמשטרה, הצליחו בחסדי שמיים לסכל בשבועות האחרונים תשתית מרכזית של מחבלים מ אשר פעלה במרחב בית לחם, ותכננה להוציא לפועל פיגועי ירי נגד כוחות הביטחון ואזרחי מדינת ישראל.

במסגרת חקירת הפרשייה בשב״כ נעצרו כ-40 פעילים באמצעות יותר מ-15 פעילויות שונות שבוצעו על-ידי כוחות מילואים של חטיבת עציון, כוחות יחידת דובדבן והלוט״ר.

כמו כן במסגרת החקירה נתפסו אמצעי לחימה אשר שימשו את החוליות לקידום מתווי טרור, בהם נשק מסוג ׳M16׳.

בחקירת השב"כ, עלה כי בכירי התשתית המשוייכים כאמור לארגון הטרור הרצחני חמאס, גייסו והקימו חוליות מחבלים, רכשו אמצעי לחימה ותכננו לבצע פיגועי ירי לעבר אזרחי ישראל וכוחות הביטחון.

על פי שב"כ, מדובר פה בנס גדול, שכן אחת מחוליות המחבלים הייתה במוכנות גבוהה לבצע פיגועים בטווח הזמן המיידי.

סיכול התשתית מנע פיגועי תופת וירי משמעותיים, אשר היו עלולים לגבות מחיר כבד של חיי אזרחים וחיילים רבים.

מדוברות משותפת של כוחות הביטחון נמסר: "שב״כ, צה״ל ומשטרת ישראל ימשיכו לפעול על מנת לסכל כל ניסיון של ארגון הטרור חמאס לקדם פעילות טרור נגד מדינת ישראל ואזרחיה, ויפעלו למצות את הדין עם המעורבים בפעילות מעין אלה".

עוד נמסר מהדוברות: "חומרי החקירה הועברו לתביעה הצבאית, לטובת העמדתם לדין של המעורבים בתשתית".

