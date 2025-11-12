סגן יו"ר הכנסת ניסים ואטורי מהליכוד עורר היום (רביעי) סערה במליאת הכנסת - כשהצהיר כי "כהנא צדק בהרבה דברים", וכי נעשתה טעות כשהדירו אותו.

את הדברים אמר במסגרת הדיונים על הצעת החוק להטבות מס לתושבים ביישובים מיהודה ושומרון - כמו ביישובים בגבולות הארץ.

"אתם מדברים על כהנא?" הוא אמר לחברי האופוזיציה, "אז כל עם ישראל היה יפה נפש, אני לא חושב שהליכוד תמיד צדק.

"כהנא צדק בהרבה מקומות שאנחנו טעינו, שעם ישראל טעה, גם הליכוד טעה שהדירו אותו. היינו צריכים לבחון את הדברים ולהבין דבר אחד: ערבים על גבולנו מחבלים על גבולנו צריך לחסל".

צעקות נשמעו במליאה, מצד חברי כנסת מיש עתיד וחברים נוספים באופוזיציה. ואטורי השיב להם: "עזוב תמזיכו בקונספציה. הממשלה תמשיך לפעול ואנחנו יודעים מה צריך לתקן".