צעקות בכנסת

סגן יו"ר הכנסת במליאה: "כהנא צדק בהרבה דברים, מנהיגי הליכוד טעו" | צפו

במהלך נאומו הזכיר סגן יו"ר הכנסת מהליכוד את הרב מאיר כהנא הי"ד מייסד תנועת 'כך', ואמר כי "צדק בהרבה דברים". הוא הוסיף כי גם הליכוד טעו כשהדירו אותו | צעקות פרצו במליאה (בכנסת TV)

(צילום: באדיבות ערוץ הכנסת)

סגן יו"ר הכנסת ניסים ואטורי מהליכוד עורר היום (רביעי) סערה במליאת הכנסת - כשהצהיר כי "כהנא צדק בהרבה דברים", וכי נעשתה טעות כשהדירו אותו.

את הדברים אמר במסגרת הדיונים על הצעת החוק להטבות מס לתושבים ביישובים מיהודה ושומרון - כמו ביישובים בגבולות הארץ.

"אתם מדברים על כהנא?" הוא אמר לחברי האופוזיציה, "אז כל עם ישראל היה יפה נפש, אני לא חושב שהליכוד תמיד צדק.

"כהנא צדק בהרבה מקומות שאנחנו טעינו, שעם ישראל טעה, גם הליכוד טעה שהדירו אותו. היינו צריכים לבחון את הדברים ולהבין דבר אחד: ערבים על גבולנו מחבלים על גבולנו צריך לחסל".

צעקות נשמעו במליאה, מצד חברי כנסת מיש עתיד וחברים נוספים באופוזיציה. ואטורי השיב להם: "עזוב תמזיכו בקונספציה. הממשלה תמשיך לפעול ואנחנו יודעים מה צריך לתקן".

הרב כהנא (צילום: Moshe Shai/Flash90)

