מבצע חילוץ: 3 כבשים ועז חולצו מבור בעומק 12 מטר | צפו בתיעוד 

צוותי כיבוי והצלה הוזנקו לבור פתוח באזור יער שוהם • לאחר בדיקת גזים רעילים ירדו הלוחמים בציוד מתקדם | החיות חולצו בשלום (בארץ)

צילום: כבאות והצלה

מבצע חילוץ מיוחד התנהל היום (שלישי) באזור יער שוהם, כאשר צוותי כבאות והצלה לישראל הוזנקו לחלץ ארבע חיות משק שנפלו לבור פתוח בעומק של כ-12 מטר.

הדיווח על האירוע התקבל במוקד 102 של כבאות והצלה, ומיד הוזנקו למקום צוותי כיבוי מתחנת איילון והיחידה לחילוצים מיוחדים של מחוז מרכז. עם הגעתם לזירה, ביצעו הלוחמים הערכת מצב מקיפה של השטח והבור.

כידוע, בורות עמוקים עלולים להכיל גזים רעילים ונפיצים המסכנים את חיי המחלצים. לפיכך, השלב הראשון במבצע היה בדיקה יסודית לשלילת נוכחותם של גזים מסוכנים בתוך הבור, זאת על מנת להבטיח את בטיחותם של הלוחמים בעת הכניסה לעומק.

לאחר שנשללה הסכנה מגזים, החלו הלוחמים בשלב החילוץ עצמו. באמצעות מערכות חילוץ ייעודיות וציוד מתקדם, ירדו הלוחמים בזהירות אל תוך הבור העמוק וחילצו את שלוש הכבשים והעז אחת אחת.

רשף אהרון גולמן, לוחם היחידה לחילוצים מיוחדים, סיכם את המבצע: "עם קבלת הדיווח פעלנו במהירות למניעת פגיעה בבעלי החיים. לאחר שווידאנו שאין בבור חומרים מסוכנים או גזים, ירדו הלוחמים באמצעות מערכות עיגון וציוד חילוץ מתקדם".

"שמחנו לסיים את האירוע כאשר החיות חולצו בשלום ללא פגע", הוסיף גולמן. החיות אכן חולצו במצב טוב ללא פציעות, לאחר שהייתן כלואות בבור במשך זמן לא ידוע.

יצוין כי מקרי נפילה לבורות עמוקים מתרחשים מעת לעת בשטחים פתוחים ברחבי הארץ, ודורשים מיומנות מקצועית גבוהה מצוותי החילוץ. במקרים רבים, הבורות הם בורות מים נטושים או בורות ניקוז שאינם מסומנים כראוי.

משטרהאיחוד הצלהחילוץכבאות והצלהנפילה לבורשוהם

