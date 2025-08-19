שירות הביטחון הכללי (שב"כ) ומשטרת ישראל הודיעו היום (שלישי) על מעצרם של שני חשודים, החשודים במעורבות בפעילות "אלימה וחמורה" נגד אנשי כוחות הביטחון.

שני העצורים הועברו לחקירה, ולדברי שב"כ והמשטרה מעשיהם הינם מעשי טרור שיש בהם "סכנה חמורה לביטחון המדינה".

לא נמסרו פרטים נוספים על התקרית שבגינה נעצרו או סביב מעצרם. צו איסור פרסום הוטל על פרטי החשודים ועל החקירה.

משב"כ והמשטרה נמסר: "בפעילות משותפת של שב״כ, ימ״ר ירושלים וימ״ר ש״י במשטרת ישראל נעצרו היום (ג׳), שני חשודים במעורבות בפעילות אלימה וחמורה נגד אנשי כוחות ביטחון. עם מעצרם הועברו לחקירה.

"שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל רואים במעשי טרור אלה, סכנה חמורה לביטחון המדינה, וימשיכו לפעול לסיכול ומיצוי מלוא חומרת הדין מול מבצעיהם".