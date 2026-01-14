כיכר השבת
בשכונה החרדית: גבר נורה ונפצע באורח אנוש | מרדף אחר היורה שנמלט

כוחות הצלה הוזעקו לשכונת פסגת זאב שבצפון ירושלים, שם אותר גבר שנורה ונפצע באורח אנוש | היורה נמלט והמשטרה מנהלת מרדף אחריו | הרקע: ככל הנראה פלילי (חדשות)

הכוחות בזירת הירי, הבוקר (צילום: איחוד הצלה)

הבוקר (רביעי) התקבל דיווח על גבר שנפצע באירוע אלימות בשכונת פסגת זאב בירושלים, כוחות ההצלה שהוזעקו לזירה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני והוא פונה - תוך כדי פעולות החייאה - במצב אנוש להמשך טיפול בבית החולים.

מאיר נחום זנדר ופישל לבקוביץ חובשי איחוד הצלה מסרו:"נמסר לנו בזירה כי הוא נפצע באירוע אלימות ובעקבות כך איבד את הכרתו. הענקנו לו סיוע רפואי תוך ביצוע פעולות החייאה ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים עם פציעות חודרות כשמצבו מוגדר אנוש".

פראמדיק מד"א נדב טייב, סיפר: "הייתי ברחוב סמוך לאירוע. הגעתי במהירות וראיתי את הפצוע שוכב במרכז הכביש כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם פציעה מירי בגופו. התחלתי בהענקת טיפול רפואי במקביל לכוחות נוספים של מד"א שהגיעו לזירה.

"העלנו אותו לניידת טיפול נמרץ של מד"א ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו אנוש, תוך כדי פעולות החייאה".

מהמשטרה נמסר: "כוחות המשטרה הוקפצו בשכונת פסגת זאב בירושלים, בעקבות דיווח על פצוע ככל הנראה מירי, שפונה במצב אנוש.

"אחר פעולות חקירה ראשונית עולה החשד שהרקע למקרה פלילי. חוקרי המשטרה ממשיכים בביצוע כלל פעולות החקירה הנדרשות במטרה להתחקות אחר זהות החשוד".

2
בשכונה החרדית בארץ הקודש? פסגת זאב היא לא שכונה חרדית.
נחמה
1
פסגת זאב שכונה מעורבת..מתחרדת
אוי

