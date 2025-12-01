כיכר השבת
הלכות פדיון שבויים

מחווה היסטורית: 'שולחן ערוך' עתיק של הקהילה היהודית בעזה יוענק לנשיא טראמפ

עותק נדיר של "שולחן ערוך" מהקהילה היהודית בעזה מהמאה ה‑19 שנמצא אצל פועל עזתי, יוענק לנשיא טראמפ כמחווה על שחרור החטופים (חדשות בארץ)

ספרים ישנים, אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

הרב שלמה רענן מחזיק בידיו עותק נדיר של "שולחן ערוך" מהמאה ה‑19, שנמצא בעיר לפני פרוץ המלחמה בעקבות מתקפת חמאס על ישראל ב‑7 באוקטובר 2023. לפי רענן, הספר יוענק לנשיא ארצות הברית כמחווה על תרומתו לשחרור 20 החטופים האחרונים שנשבו ברצועה.

הספר, שהודפס בליטא בשנת 1876, נושא חותמת רשמית בשלוש שפות: בעברית ("רכוש הקהילה היהודית הקדושה של עזה"), בערבית ("האגודה היהודית של עזה") ובצרפתית ("Communauté israélite de Gaza, Palestine"). עותק זה נמצא בידי פועל עזתי שעבד בישראל לפני המלחמה והועבר למעסיקו הישראלי.

בראיון ל‑AFP אמר רענן כי בכוונתו להעניק את הספר כשהוא חתום על ידי החטופים המשוחררים, בצירוף מילות תודה. "אני מצפה להיפגש עם טראמפ בקרוב", ציין.

הרב רענן סיפר כי הספר מעיד על נוכחות יהודית עתיקה בעזה. הקהילה היהודית בעיר חיה לצד מוסלמים ונוצרים במשך מאות שנים, והיהודים האחרונים עזבו את עזה ב‑1929, במהלך מאורעות תרפ"ט.

הרב ציין את הסימבוליקה שבכל שו"ע (כמו זה שאצלו) כוללים פרקי הלכה על פדיון שבויים נושא ששב בצוק העיתים להיות רלוונטי בעבקות המאבק על החטופים בעזה.

