מעצרו יוארך

בני ברק: חייל נעצר כשברשותו חומרי נפץ שונים ותחמושת צה"לית

לאחר חקירה סמויה של המשטרה ומצ"ח – לוחם בשירות סדיר נעצר בבני ברק כשברשותו רימוני רסס, חומרי נפץ ותחמושת צה"לית | חבלני המשטרה ניטרלו את הזירה (בארץ)

(צילום: דוברות המשטרה)

בפעילות משותפת של בלשי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון ושל היחידה המרכזית לחקירות מיוחדות במצ"ח, נעצר חייל בשירות סדיר בצה"ל בחשד לסחר באמצעי לחימה וחומרים נפיצים.

המעצר התבצע בתום חקירה סמויה שנוהלה בשבועות האחרונים, והפכה אתמול לפעילות גלויה בעיר . במהלך המעצר נתפסו ברשות החשוד רימוני רסס, חומרי נפץ ותחמושת צה"לית.

חבלני במחוז תל אביב הגיעו לזירה ונטרלו את אמצעי הלחימה בצורה מבוקרת. לאחר מכן הועבר החשוד – לוחם בשירות סדיר – לחקירת מצ"ח.

החייל צפוי להיות מובא במהלך היום בפני בית הדין הצבאי, שם התביעה הצבאית תבקש להאריך את מעצרו.

