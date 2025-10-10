בני ברק: חייל נעצר כשברשותו חומרי נפץ שונים ותחמושת צה"לית

בפעילות משותפת של בלשי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון ושל היחידה המרכזית לחקירות מיוחדות במצ"ח, נעצר חייל בשירות סדיר בצה"ל בחשד לסחר באמצעי לחימה וחומרים נפיצים.

המעצר התבצע בתום חקירה סמויה שנוהלה בשבועות האחרונים, והפכה אתמול לפעילות גלויה בעיר בני ברק. במהלך המעצר נתפסו ברשות החשוד רימוני רסס, חומרי נפץ ותחמושת צה"לית.

חבלני המשטרה במחוז תל אביב הגיעו לזירה ונטרלו את אמצעי הלחימה בצורה מבוקרת. לאחר מכן הועבר החשוד – לוחם בשירות סדיר – לחקירת מצ"ח.

החייל צפוי להיות מובא במהלך היום בפני בית הדין הצבאי, שם התביעה הצבאית תבקש להאריך את מעצרו.