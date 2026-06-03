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"הצבעה מזוהמת"

סערת הצילומים מאחורי הפרגוד: האופוזיציה תעתור נגד המינוי

האופוזיציה הגיבה בזעם לבחירת מועמד נתניהו למבקר המדינה | טענות לפגיעה בחשאיות ההצבעה ולחצים על חברי כנסת | עתירה לבג"ץ בדרך (בארץ)

נתניהו מצביע לבחירת מבקר המדינה (צילום: יונתן סינדל\פלאש90)

האופוזיציה הגיבה בזעם לאחר ההודעה על בחירות של מועמדו של ראש הממשלה ועורך דינו, מיכאל ראבילו לתפקיד מבקר המדינה.

חברי כנסת מהאופוזיציה טענו לפגיעה בחשאיות ההצבעה, לאחר שח"כים מהליכוד סיפרו כי קיבלו הוראה לתעד את עצמם מצביעים למועמדו של ראש הממשלה.

סיעת יש עתיד הודיעה כי יעתרו לבג"ץ לאחר הבחירה. "לאחר התערבות יו״ר הכנסת מטעם סיעת הליכוד בעמדת הייעוץ המשפטי - לפיד יעתור בשם סיעת יש עתיד (ביחד) לבג״ץ במטרה לברר את חוקיות ההליך", נאמר בהודעת הסיעה.

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט טען גם הוא כי היה זיהום תהליך בחירת מבקר המדינה: ״אלו לא היו הצבעות חופשיות אלא סחיטה באיומים של ח״כים מהליכוד שנמצאים תחת אימת תג מחיר מהבוס, זהו הליך בחירה מזוהם מהיסוד", הבהיר בנט.

חבר הכנסת חילי טרופר התבטא: ״בכל פעם שנדמה שהכנסת הגיעה לתחתית - כמו נשמעות דפיקות מלמטה ואנו מגלים שיש עוד לאן ליפול".

"בהצבעה 'חשאית' לתפקיד מבקר המדינה ובעקבות מכבש לחצים של ראש הממשלה - חברי כנסת מהקואליציה צילמו עצמם מאחורי הפרגוד והפיצו את הצילומים. מבקר המדינה ראוי היה להיבחר באופן נקי וללא מבחני נאמנות. יש כאן הרבה מה לתקן.״

בנימין נתניהותביעהאופוזיציהמבקר המדינהעו"ד מיכאל ראבילו

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