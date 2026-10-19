המועמדת ברשימה של וינטר הותקפה באבנים: "כולם בסדר?" | צפו

אבנים הושלכו היום בצהריים (שני) לעבר רכב שבו שהתה פלר חסן-נחום, מספר 5 ברשימת "עמך ישראל" של עופר וינטר, במהלך סיור הסברה בעיירה הפלסטינית תורמוס עיא שבבנימין, מצפון לרמאללה. כתוצאה מזריקת האבנים חלון הרכב נופץ, ואישה שהייתה ברכב נפצעה באורח קל.

התקרית אירעה בעת שחסן-נחום וצוותה קיימו סיור למשפיענים ומובילי דעת קהל מהעולם בשיתוף תנועת "רגבים". לפי הצוות שהיה ברכב, בעת שהיו בדרכם אל מחוץ לכפר, קבוצת מחבלים הקיפה את כלי הרכב והחלה להשליך לעברו אבנים וחפצים.

בתיעוד דרמטי מרגעי התקיפה, שמתפרסם בכתבה זו, נראה הרכב שבו נסעה חסן-נחום כשהוא סופג את האבן. הנהג קורא לנמצאים ברכב להתכופף, ולאחר פגיעת האבן מוודא שכולם בסדר. בתיעוד נראית גם זכוכית חלון הרכב מתנפצת לרסיסים מפגיעת האבן.

יו"ר המפלגה, תא"ל במיל' עופר וינטר, הגיב בחריפות לתקרית ומתח ביקורת נוקבת: "היום פלר חסן-נחום, חברה שלנו למפלגה והצוות שלה, הותקפו באבנים על ידי פורעים ערבים במהלך סיור בבנימין. תודה לאל שהיא איתנו.

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"אבל אני שואל אתכם, עד מתי אזרחי ישראל יצטרכו לחיות בפחד? עד מתי נמשיך לשמוע זריקות אבנים, פיגועים, ירי וטרור, ובמקום להכריע את האויב נעשה עוד מבצעון, עוד מעצר, נבטיח עוד הבטחה? אבן הורגת, והגיע הזמן להפסיק להתייחס לטרור כאל גזרת גורל. והיום, דווקא היום שר בממשלת ישראל שלמה קרעי מצא לנכון להגיד שאני בצד של פלסטין, כן? שלמה, אני הקדשתי את חיי למלחמה באויבי ישראל, אתה באמת רוצה לדבר איתי מי נמצא באיזה צד? במקום להילחם בי, בנו, תילחמו באויבי ישראל, במקום להכפיש לוחמים תחזירו את הביטחון לאזרחים. שלוש שנים אחרי השבעה באוקטובר הגיע הזמן לשנות תפיסה, אתם לא מבינים את זה בכלל? הגיע הזמן להכריע אויבים, לא אחים".